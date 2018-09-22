Erkenci Kuş dizisi yeni gün ve saati izleyiciler tarafından araştırılıyor. Normalde Salı günleri yayınlanan dizi bu hafta Salı günü yayınlanmadı. Peki; Erkenci Kuş ne zaman? Erkenci Kuş bugün yani Cumartesi var mı? İşte Erkenci Kuş dizisi yayın günü ve yayın saatleri ile ilgili detaylar…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yayıncı kuruluşun Ufak Tefek Cinayetler'i salı günü yayınlama kararı almasının ardından, Salı günkü yayın akışından Erkenci Kuş çıkarıldı. Kanalın aldığı kararla Erkenci Kuş bundan sonra Cumartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanacak. Erkenci Kuş 12. bölüm bu akşam saat 20.00'de başladı.

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş'un 12. yeni bölüm fragmanında Can'ın Albatros olduğunu öğrenen Sanem'in mutluluğu görülürken, Can ile Sanem bir aşk yoluna çıkıyor.

Can ayrıca Sanem'e aşık olduğunu kardeşi Emre ile paylaşıyor. Sanem ise Albatros'un Can olduğunu Ayhan'a söylüyor.

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