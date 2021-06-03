Ünlü sanatçı Erkin Koray'ın hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Rock müziği halk müziği parçalarıyla harmanlayarak söylediği Anadolu Rock şarkılarıyla akıllara kazınan Erkin Koray elektro bağlama icadıyla da çok konuşulmuştu. Erkin Koray şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenler...

ERKİN KORAY KİMDİR?

Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk rock sanatçısı Erkin Koray, Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü yeniden düzenlemiştir.

Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke),Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı icat ettiği söylenir.

ERKİN KORAY HAYATI

24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü.

1962 yılında çeşitli müzikli mekânlarda programlar yaptığı sıralarda aldığı bir teklif ile bir yüzünde "Bir Eylül Akşamı", diğer yüzünde "It's So Long" adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydetti. Ancak bu plak 1966 yılında piyasaya çıktı. Erkin Koray askerliğini 1963-1965 yılları arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yaptı.

Terhisi sonrasında Almanya'nın Hamburg şehrine giden Erkin Koray burada The Hiccups adlı bir Alman grubu ile 2,5 ay çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde The Hiccups'ta beraber çalıştığı bas gitarist Bernhard Weber, gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile yeni bir grup kurdu. Bu dönemde saçlarını uzatmaya başlayıp, Türkiye'de beat müziğin temsilcisi haline geldi. 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı. Ancak plak sadece 300 civarı sattı.

1967 yılında basılan, bir yüzünde Kızları da Alın Askere, diğer yüzünde Aşk Oyunu adlı parçalar bulunan 45'liği ise önemli başarı kazandı. Özellikle Kızları da Alın Askere parçası Erkin Koray'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli rol oynadı. Bir gazinoda söylenirken keşfedilen şarkı, gece yarısı stüdyoda kaydedildi ve Koray'ın deyimi ile "Türkçe sözlü ilk rock şarkı" oldu ve sekiz yüz bin civarında bir satış rakamı yakaladı.

1968 yılında, Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Bu yarışmaya katılan kadro gitarda ve vokalde Erkin Koray, gitarda Tuncer Dürüm, bas gitarda Ziya Bakanay ve davulda Sedat Avcı'dan oluşuyordu. Bu yarışmaya bolero tarzı "Meçhul" ve de yarışma şarkısı olan enstrümantal "Çiçek Dağı" ile katıldı. Bu yarışmada 4. olan Erkin Koray'ın yarışmadaki şarkıları Meçhul ve Çiçek Dağı daha sonra bir plak şirketi tarafından piyasaya çıkarılarak sekiz yüz bin adet gibi büyük tiraj yaptı. Grubu ile bir yandan konser verdi, bir yandan da kulüp, bar gibi çeşitli müzikli mekânlarda çalışmaya devam etti. Bu dönemde bir bas gitar değişikliği yaşandı ve gruba Taner Öngür dahil oldu.

Bu ilk önemli başarıyı, 60'lı yılların sonlarına dek ardı ardına gelen: Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde gibi hepsi büyük beğeni toplayan parçalar takip etmiştir.

ERKİN KORAY ŞARKILARI

Albümler

1974 - Elektronik Türküler - LP Doğan L.P.1

1977 - Erkin Koray Tutkusu - LP Kervan LP23

1982 - Benden Sana - Kotaş LP 901

1983 - İllâ ki - LP Emre H.E.-33-520

1985 - Ceylan - LP Emre H.E.-33-529 ,

1986 - Gaddar - MC Uzelli 1149

1987 - Çukulatam Benim - MC Armoni 1005

1989 - Hay Yam Yam - MC Mega Müzik 016/11099

1990 - Tamam Artık - MC Mega Müzik 012/10628

1996 - Gün Ola Harman Ola - MC Mega Müzik 120/17075 , CD Mega Müzik CD030

1999 - Devlerin Nefesi - Ada Müzik



45’likler

1963 - Bir Eylül Akşamı / It’s So Long (solo) - Melodi 2194

1966 - Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo) - Sayan EP Seri FS 78

1967 - Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9073

1967 - Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9084

1968 - Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - Altın Mikrofon Hürriyet Gazetesi

1968 - Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9093

1969 - Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler) - İstanbul 9101

1969 - Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9111

1970 - Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9145

1970 - İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9161

1970 - Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9165

1970 - Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür DT 5001

1970 - Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür 5009

1971 - Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9183

1971 - Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9184

1971 - Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup) - İstanbul 9200

1972 - Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup) - İstanbul 9226

1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter) - İstanbul 9241

1973 - Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo) - İstanbul 9254

1974 - Şaşkın / Eyvah (Solo) - Doğan 501

1974 - Krallar / Dost Acı Söyler (Solo) - Doğan 504

1974 - Feshupanallah / Komşu Kızı (Solo) - Doğan 505

1975 - Estarabim / Sevince (Solo) - Doğan 509

1976 - Arap Saçı / Tımbıllı (Solo) -Doğan 512

1976 - Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli (Solo) - Doğan 516

1976 - Cümbür Cemaat / Sevdiğim (Solo) - Kervan 114

1977 - Düşünüş / Hadi Hadi Ordan (Solo) - Kervan 123

1977 - Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu) - Kervan 133

Toplama albümler

1973 - Erkin Koray - LP Istanbul SS LP.8

1976 - Erkin Koray 2 - LP Doğan L.P.4

1986 - Aşkımız Bitecek - MC Harika Kasetçilik 3098

1990 - İşte Barış İşte Erkin - CD Harika 10014 (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)

1991 - Tek Başına Konser - MC Kalite 237/09401

1991 - Dünden Esintiler 1 – Şaşkın - Kalite MC – CD

1991 - Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler -Kalite MC – CD

1991 - Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah - Kalite MC – CD

1991 - Dünden Esintiler 4 – Benden Sana - Kalite MC – CD

1991 - Dünden Esintiler 5 – İlla Ki - Kalite MC – CD

1991 - The Best of Erkin Koray - Mega Müzik CD 001

1993 - Erkin Koray - CD İstanbul Plak - 002

1993 - Erkin Koray Vol.1 - CD İstanbul Plak - Kaset 012

1993 - Erkin Koray Vol.2 - CD İstanbul Plak - Kaset 013

1995 - Electric Turk - LP Xotic Mind Records (İsveç'te basılan bir plak)

1999 - Erkin Koray - DOLP Shadoks Music (Almanya'da sadece 500 tane yayınlanan bu çift plak Erkin Koray'ın izniyle piyasaya sürülmüştür)

2011 - Meçhul: Singles & Rarities - Sublime Frequencies SF067LP

2013 - Arap Saçı - Pharaway Sounds

2014 - Collection - Mega Müzik

2014 - Gönül Salıncağı - Özmüzik Plak

2015 - Classics - Özmüziksan

Çeşitli Albümlerde İlk Defa Yayınlanan Çalışmalar

1971 - Sevildiğimiz İçin Severiz - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıktı - MC Istanbul 013/11914

1973 - Yalnızlar Rıhtımı - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıkmış - MC Istanbul 013/11914

1974 - Dost Acı Söyler - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıkmış - MC Istanbul 013/11914

Almanya'da Yayınlanan Eserler

1975 - Erkin Koray - 1 - Türküola Kaset No. 440

1977 - Neden Böyle - Türküola Kaset No. 781 - (Neden Böyle'nin ilk baskısı)

1983 - Neden Böyle - Türküola Kaset No. 1776

1983 - İllâ ki - Türküola Kaset No. 1810

1983 - Silinmeyen Hatıralar - Uzelli Kaset No. 816