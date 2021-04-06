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Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında?

Forbes, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, 4.4 milyar dolarlık servetiyle listede yer aldı. Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında? İşte Erman Ilıcak hakkında merak edilenler...

Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında?

Erman Ilıcak, Forbes, 2021 yılı milyarderler listesinde yer aldı.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak, (3 Ekim 1967, Darende, Malatya),Türk iş insanı, yatırımcı ve Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı.

TED Ankara Koleji’nde orta ve lise öğrenimini 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümün’den mezun oldu. Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı. Paris’te bulunan International School of Management’ın düzenlediği işletme doktorası programından 2011 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Erman Ilıcak, 1993 yılında Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding’i kurdu. Ilıcak, halen Rönesans Holding Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Merkezi Ankara’da bulunan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

Bugün Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.

2009 yılında kurulan Rönesans Eğitim Vakfı REV'in mütevelli heyeti üyesi olan Erman Ilıcak, gerçekleştirdiği bağışlarla, Capital dergisinin "Gönlü Zengin İş İnsanları" listesinde 2019 yılında üçüncü sırada yer aldı. Eğitimi ve gençleri ana odağına alan REV Burs Programı ile bugüne kadar binlerce öğrenciye karşılıksız burs verildi. Rönesans Holding ve Rönesans Eğitim Vakfı REV tarafından Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle 2014 yılında TED Rönesans Koleji kuruldu.

Ilıcak, gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynadığı TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nde 2014-2016 yılları arasında Başkan olarak görev yaptı.

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