Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu
Giriş: 04.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:12
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ili istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.
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