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        Haberler Dünya Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı | Dış Haberler

        Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

        Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:12
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        Ermenistan askerlerinden Azerbaycan mevkilerine ateş
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        Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ili istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

        Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

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        #Azerbaycan
        #Ermenistan
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