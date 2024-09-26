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        Haberler Dünya Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı | Dış Haberler

        Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

        Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:44 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:44
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        Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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        Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 16.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketağ köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince büyük kalibreli makineli tüfeklerle ateş açıldığı bildirildi.

        Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ermenistan
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