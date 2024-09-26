Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu
Giriş: 26.09.2024 - 19:44 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:44
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 16.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketağ köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince büyük kalibreli makineli tüfeklerle ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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