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HaberlerDünyaÖZÜR| Son dakika... Ermneistan'da gerginlik sürüyor! Paşinyan: Özür diliyorum
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Ermenistan'da darbe girişiminin ardından Başbakan Nikol Paşinyan: Özür diliyorum!

Ermenistan'da ordunun istifasını talep ettiği Başbakan Nikol Paşinyan, düzenlediği mitingde "Hem hükümetimiz hem de şahsım olarak yaptığımız tüm hatalar nedeniyle Ermenistan halkından özür diliyorum." dedi

ÖZÜR| Son dakika... Ermneistan'da gerginlik sürüyor! Paşinyan: Özür diliyorum
HABERTURK.COM / Ajanslar

Askeri darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği mitingde "Ermenistan halkından özür diliyorum" dedi. Paşinyan, parlamenter sistemden yarı başkanlık sistemine geçiş yapılması için de referandum yapmayı planladıklarını söyledi.

Ermenistan'da ordunun istifasını talep ettiği Başbakan Nikol Paşinyan, bunu "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini meydanlara çağırmıştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayın ardından artan yüksek tansiyon devam ederken, Paşinyan hem darbe girişimine karşı hem de 1 Mart 2008 yılında Ermenistan’da yaşanan olayların yıl dönümünde düzenlediği mitingle destekçilerine seslendi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Paşinyan, yaklaşık 10 bin destekçisine seslendiği konuşmasında kendi hükümetinin de hatalarda bulunduğunu ve af dilediğini belirterek, "Hem hükümetimiz hem de şahsım olarak yaptığımız tüm hatalar nedeniyle Ermenistan halkından özür diliyorum. Hem ben hem de hükümet olarak yaptığımız bu hatalardan dersler çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Paşinyan'ın özür açıklaması meydandaki binlerce kişiden büyük alkış alırken, Paşinyan’ın konuşması sürekli atılan sloganlarla kesildi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN ESKİ CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN'I SORUMLU TUTTU

Başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle bir araya gelen Paşinyan, Ermenistan ordusunun darbe girişimine karşı sert mesajlar verdi.

Paşinyan, darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı sorumlu tutarak, "Direkt olarak söylemek isterim ki, Genelkurmay Başkanlığının açıklaması eski hükümetlerin, özellikle de Serj Sarkisyan'ın nüfuzunun bir sonucu. Genelkurmay başkanı, bu açıklamasıyla yasayı ihlal etti ve istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmaz ancak bu gelecekte ordu kademelerinde bir kan davası olacağı anlamına gelmez. Sarkisyan ve eski hükümetler, orduyu meşru hükümetlere karşı harekete geçirmeye çalışıyor" dedi.

Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, kendisini istifaya çağıran bildiri yayımladığını anımsatarak, "Genelkurmay Başkanı, bu bildiriyle yasaları ihlal etti ve kendisinin istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmazdır." diye konuştu.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da orduyu kendisine karşı kışkırttığını savunan Paşinyan, "Genelkurmayın bildirisi, eski yetkililerin ve özellikle de Sarkisyan'ın etkisi sonucu yayımlandı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnameyi imzalayacağı umudunu paylaşan Paşinyan, erken parlamento seçimlerine gitmeye hazır olduğunu vurguladı.

PAŞİNYAN, YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINI DUYURDU

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ülkedeki parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapmayı planladıklarını belirterek, "Ekimde, yeni anayasanın kabul edilmesi veya anayasada değişikliklerin yapılması sürecini başlatmamız gerekiyor. Yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş senaryosu da mümkündür." ifadesini kullandı.

Bunun için referandum yapmayı planladıklarını belirten Paşinyan, "Yeni sistem, Ermenistan'da istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte siyasi krizlerin çıkmasını engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN VE PAŞİNYAN GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Başbakan Paşinyan'ın bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, ülkede oluşan siyasi durumun ele alındığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan Anayasası ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi.

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