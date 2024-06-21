Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını açıkladı

Ermenistan, İran'la gelişen diyalog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefon görüşmesinin ardından bir açıklama yayımlayarak Filistin devletini tanıdığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki feci insani durum ve devam eden askeri çatışma, uluslararası siyasi gündemin çözüm bekleyen başlıca meselelerinden biridir. Ermenistan, sivil altyapıların hedef alınmasını, sivil halka yönelik şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını kategorik olarak reddetmekte ve uluslararası toplumun önkoşulsuz olarak serbest bırakılmaları yönündeki taleplerine katılmaktadır.

Ermenistan Cumhuriyeti, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan BM Genel Kurulu kararlarına katılmıştır. Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesine, Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşının sağlanmasına içtenlikle ilgi duymaktadır. Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin meselesinin barışçıl ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasını savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde "iki devlet" ilkesini destekledik. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilmelerinin tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz.