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HaberlerDünyaSon dakika: Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıdaki can kaybı 10'a çıktı - Haberler
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Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıdaki can kaybı 10'a çıktı

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının 10'a çıktığını belirtti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önlediğini belirtmişti.

Son dakika: Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıdaki can kaybı 10'a çıktı - Haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu yaralanan sivillerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 10'a çıktı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin oturduğu konuta isabet etmesi sonucu yaralanan bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN ORDUSUNA KAYIP VERDİRMEYİ SÜRDÜRDÜ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 1 T-72 tankın, 3 Grad füze sisteminin imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusu 9. alayı topçu birliklerinin Hadrut yönünden geri çekildiği, alayın 5. tabur personelinin zırhlı araçlarını bırakarak kaçtığı kaydedildi.

Aynı şekilde Ermenistan ordusunun 5. ve 522. alay personelinin de araçlarını savaş alanında bırakarak geri çekildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği top atışlarıyla Ermenistan ordusunun 1. alayının daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu ifade edildi.

ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM BİRİMLERİNE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Ağdam, Terter ve Goranboy illerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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