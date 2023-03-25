A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk oluyor.
STAT: Republican Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Jose Maria Sanchez (İspanya)
YAYIN: TRT 1
ERMENİSTAN: Beglaryan, Hovhannisyan, Voskanyan, Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Barseghyan
TÜRKİYE: Mert Günok, Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Enes Ünal
Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)
Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).
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