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Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

A Milli Futbol Takımımız, Ermenistan'ı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenerek EURO 2024 elemelerine üç puanla başladı. Milliler alınan sonuçların ardından ilk sıraya yerleşirken, spor yazarları da Ay-Yıldızlılar'ın Ermenistan karşısındaki performansını değerlendirdi.

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  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Serkan Akcan (Fanatik): Erivan’da Ermenistan’a karşı kötü başladık, Ozan Kabak’ın kendi kalemize attığı golle erken geri düştük. Orkun Kökçü’nün nefis golüyle skor eşitlense de ilk yarıda berbat bir futbol oynadık. Kuntz tercihleriyle güven vermediği gibi stoperlerimizin hataları akıl alır gibi değildi. Salı günü son Dünya üçüncüsü Hırvatistan’la oynayacağımız maç için endişeleneceğimiz çok konu olduğunu anladık. Ermenistan’ın sahasında oynadığı maçların ikinci yarılarında çok fazla gol yemesi üzerinde durulması gereken bir istatistikti.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Maça ulusal marşların okunduğu andan itibaren yüksek bir enerjiyle başlamış ve ilk yarı fizikleriyle bizim çocuklara top yaptırmamış olsalar da Ermenistanlı futbolcuları oyundan düşürmenin en kestirme yolu; üçlüden vazgeçip rakip savunmanın arasına ve arkasına atılacak toplardı. Kuntz’un devrenin bitimiyle sarı kartlı Merih’i kenara alıp üçlüden vazgeçmesi, Kerem Aktürkoğlu ile Salih Özcan’ı alması ikinci yarı ibreyi lehimize çeviren ilk kıvılcımdı.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Temponun en düşük seviyeye indiği bir anda Enes Ünal kendine yapılan faulü zekice hızlı kullanıp Kerem’i savunma arkasına indirerek maçı çözen adam oldu. Büyük bir zeka gösterisinin Kerem’in hızı ve bitiriciliğiyle buluşması enfesti doğrusu. 2-1’i yakaladıktan sonra Mert Günok kritik kurtarışlar yaparak maçın oyuncusu oldu, geceyi kurtaranların başındaydı.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Gürcan Bilgiç (Sabah): Futbolun dışında bir 90 dakika yaşayacağımız, milli marşlar çalınmaya başladığında netleşti. Tribünlerin ıslıkları altında "Bizim Çocuklar" seslerini yükselterek, "korkma" diye başladılar. Ermeni oyuncular için de şartların zorlaştığı anlardı bunlar. "Ne olursa olsun, kazanın" diyen bir kamuoyu önünde, topa mı bakacaklardı, rakibe mi, kaybettiklerinde yaşadıklarını düşüneceklerine mi?
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Ozan Kabak topu bizim ağlara gönderdiğinde, rakibe 'acaba' duygusunu verdik. İkinci kez gole yaklaştıklarında da yine Ozan'ın kaptırdığı top sonrasında gelen bir atak vardı. Kendi kalecisinin alacağı topu taca gönderdiğinde artık Ozan'ın bizim defansın 'zayıf halkası' olduğu kesinleşti. Bir rakibi kontrol edecektik, bir de Ozan'ı... Kuntz ikinci yarıda doğru hamleler yaptı. Hesapları tutmuyor zaten maç başlarken. 'Neden üçlü oynadın, neden dörtlüye döndün?' diye sorulacaktır. Bir şeyler söyler elbette ama böylesine sıkışık oynanacağı belli bir maçta, "yetenekli orta sahalar" yerine iki forveti seçmesi zaten belli bir ezberin ürünü.

     
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Yine de maçın kendi hikâyesi çok teknik eleştiriye imkân vermiyor. Zor bir ortamda, zor bir statta, genç oyuncularımızın her saniyesini sakin kalarak geçirmeleri ve kazanmayı başarmaları önemli. "Hiçbir şey yapmadı" dediğimiz Enes'in, ikinci golün pasında çabuk davranıp, akıllıca düşünmesi de maçın dönüm noktası oldu. Hırvatistan maçı öncesinde üç puanı cebe koyup, Bursa'ya keyifli dönmek de önemliydi. Şimdi bu maçta önce Kuntz'a doğru markaj yapmamız lazım. Görev, Hamit Altıntop'da...
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Serdar Ali Çelikler (Habertürk): Prensip olarak 3'lü dizilişe karşı değilim. Bilakis bir orta merkezden stoperleşmiş 2 kişi, bir de bekten oluşan 3'lünün aslen bir hücum planı olduğunu da biliyorum. Ama kapan-çık yapabilen ve başka da ekmeği olmayan Ermenistan'a karşı 3 stoperli, 3 net stoperli diziliş biraz fazla idi. Üstelik Merih ve Çağlar inanılmaz kötü günlerindeydiler.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Elektrikli ve hırslı başlayan Ermeniler, tek kaliteli oyuncuları Barghesyan'ı iyi kullanarak pozisyon ürettiler ve Ozan Kabak kendi ağlarımızı gördü. 30'a kadar hiç bir şey oynamadık. Cenk Tosun; Türkiye'den alıştığımız kendini yere atıp penaltı beklemek yerine topu alıp golü düşünse beraberliği sağlayabilirdik. Elin hakemi yemedi tabi. Ha keza Onur Bulut da kendini yere attığından sarı gördü.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Bizim hakemlerimizle uluslararası başarı mümkün değil. Cenk kendini yere atıp hakemle oynamak dışında yokken, Enes de sürekli sert markajdayken yaratıcılığı Cengiz ve Hakan'dan bekliyoruz. Çalhanoğlu'nun milli takımda iyi oynadığı 3 maç hatırlamıyorum. Cengiz de çok kötüydü. Bu kadar kötü oyuncuya karşın Avrupa'nın en formda orta saha oyuncularından Orkun, eşitliği getirdi. 2. devreye Kuntz doğru sistem değişikliği yaptı. Berbat Merih'i çıkarıp 4'lüye döndü. Cenk yerine Kerem'in girmesi de doğruydu. Mert Günok'un harika degajında eski Cengiz kaleye girerdi. Şimdi ayağına dolandırdı. Ferdi de soldan akamadı. Onur zaten bu seviyelerde ilk defa oynuyor. 2 bekler olmayınca kenardan açamadık. Merkeze bağımlı kaldık. Salih defansif görev alınca Çalhanoğlu öne çıkabildi.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Oyun sıkışmışken ve rakip alana yerleşemiyorken Enes akıllı bir hamle ile serbest vuruşu hemen kullandı. Onun akıllıca pası, Kerem'e asist oldu. 2-1'den sonra oyunu kontrol altına alamamamız kabul edilemez. 2 dakika pas yapsak bitecek olan rakibe bu kadar çok top bırakılmaz. Eren ve İsmail hamlesi ile daha da defansif önlemler yerine top çevirmeye çalışmalıydık. 4'lüye döndükten sonra Çağlar kendini buldu. Ama Ozan Kabak, Merih, Cenk, Ferdi ve Cengiz Hırvatistan maçında muhakkak kendilerini bulmalılar. Enes kısıtlı yeteneklerine rağmen kariyerini neden iyi yönettiğini gösterdi. Oyun bilgisi ile buraya kadar geldi. Salih Özcan da değişmezlerimizden olması gerektiğini gösterdi. 3 puanla başlamak güzel.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Uğur Meleke (Hürriyet): Dün bizim 10’da birimiz değerinde olan, FIFA sıralamasında 50 basamak altımızdaki Ermenistan deplasmanına konservatif bir 11’le çıkınca üzüldüm bir Türk sporsever olarak. İlk 45 dakikada ikinci-üçüncü bölge geçişini yapamadık, Ermenilere solumuzdan üç büyük fırsat verdik ve büyük takım davranışı sergileyemedik sahada.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Ancak ikinci yarıda sahadan bir stoper eksiltip 4-3-3’e dönünce, Salih Özcan ve Kerem’in girişiyle bağlantılarda başarı yüzdemizi artırınca kalitemizi bir miktar daha yansıttık sahaya. Bu dönüşüm de galibiyete yetti zaten. Ancak salı günü içeride Hırvatistan’ı yenmek istiyorsak bir konuda hata lüksümüz yok. Dünyanın en iyi orta saha organizasyonlarından birine sahip Hırvatlar’a karşı iki orta sahayla çıkamayız. Bursa’da üçlü savunma ve iki merkez oyuncu intihar olur.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Ömer Üründül (Sabah): Ermenistan, üst düzey fizik kondisyona sahip, çok sert oynayarak rakibi bozan bir takım. Böyle bir ekibe karşı bir de skor dezavantajına düşünce işler zorlaştı. Mecburen riskli oynuyor, üretkenlik sağlayamıyorduk. Üstelik Ermenistan hücum planlarında da önemli gelişme sağlamış. Bu açıdan tehlike çanları çalıyordu. Neyse ki uzaktan attığı goller önemli özelliklerinden biri olan Orkun, devrenin sonlarında skora dengeyi getirdi.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    İkinci yarıya Kuntz, gerekli değişiklikleri yaparak başladı. Kontrolü ele aldık, iki kanat da işlemeye başladı, sonra bir faul de Enes'in uyanıklığı ve Kerem'in zamanlamalı koşuyla topla buluşup attığı güzel plase ile öne geçtik. Ondan sonra rahatladık ancak son 20 dakikada zaman zaman tehlikeler yaşadık. Bunun da en büyük nedeni, Milli Takımımız'da senelerdir bir kadro istikrarımızın olmayışı. Bu yüzden de kolektif yapı oturtulamıyor. Pas trafiğiyle oyunun temposunu ayarlayamıyoruz. Dün gece bu gerçek hem de Ermenistan gibi bir rakip karşısında ortaya çıktı.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Onur Bulut çok iyi çalıştı. Enes müthiş mücadele etti, pres yaptı, ikinci golün asistini gerçekleştirdi. Ayrıca sürekli faullerle dayak yedi, sonra da bir deparda sakatlandı. Gelelim Kuntz'a... Hiç alışık olmadığımız üçlü defans uygulanır mı? Üstelik de ciddi maç eksiği olan Merih ve Çağlar ile birlikte. Bundesliga lideri Dortmund'un direkt oyuncusu olan Salih Özcan da ilk yarı kulübede kaldı!
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Attila Gökçe (Milliyet): Topa sahip olma yüzdesinde 60/40 önde iseniz daha çok şut atmalı, duran top fırsatı kazanmalısınız. Tabelamız bu konuda zengin değildi. Ama kurtarışlara baktığımızda Mert Günok’un  -tıpkı ligimizdeki- gibi en az üç golü kurtardığını söylemeliyiz. İkinci yarıda dörtlü savunma ile biraz daha güvenceli oyuna döndük. Stefan Kuntz’un beklenen on birdeki bazı oyuncuları hamle için kulübede oturtması kanımca iyi bir tercihti. Kerem’in golü bu anlamda başarılı bir örnek oldu. Faul atışını çok akıllıca kullanan Enes’in yaptığı asist de alkışı hak ediyor.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Neşeli sonucuna rağmen zor bir maç kazandık. Ermenistan’ın son Dünya Kupası elemelerinde başarılı maçlar oynayıp futbolunu geliştirmesi dikkate alınmalı. 2-1’lik skoru tutarken beklenmedik bir beraberlik golü yememek telaşıyla zaman zaman zor durumlar da yaşadı bizimkiler. Neyse ki kalede Mert vardı. Ama sadece ona değil hepsine alkış borcumuz var. Bu oyun Hırvatistan maçına yeter mi? O gün başka bir oyun oynanacak. Her şeyden önce bir fazlayız… Bursa’da oynuyoruz ya! 
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    İbrahim Yıldız (Habertürk): Maça iyi başlayamayan Milliler, 10. dakikada Ozan’ın kendi kalemize attığı golle oyundan koptu. İlk 30 dakika kötü bir performans sergiledik. Doğru dürüst pozisyona giremedik. 35. dakikada Orkun’un uzaktan attığı şutla kazandığımız gol, futbolcuları kendilerine getirdi. İlk yarıyı berabere bitirmemiz büyük avantaj oldu. Oyun kurmakta zorlanmamız, pas hataları, ofansta eksik kalmamız kalitemize yakışmadı. Kaldı ki, 3 milyonluk bir nüfusa sahip olan, futbolda bir başarısı bulunmayan Ermenistan’a karşı sergilediğimiz mücadele vasatın üzerine çıkmadı. 
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    7 oyuncumuzun Avrupa’nın çeşitli takımlarında oynadığını göz önüne alırsak, ciddi bir organizasyon sorunu olması şaşırtıcıydı. Bireysel olarak çok yetenekli oyuncularımızın olduğu bir gerçek. Ne var ki, savunmada yapılan hatalar, orta alanda top tutamayışımız, mücadele gücümüzün olmayışı, üretim eksikliği özellikle ilk yarı pozisyon eksikliği yadırgandı. Sahaya yansımayan takım performansını elbette teknik kadro sorgulayacaktır. Tek sevindirici olan, eleme maçlarına galibiyetle başlamak oldu. 
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    İkinci yarı Salih’in oyuna girmesiyle birlikte, orta alanda üstünlük sağladık. Orkun ve Hakan’ın yükü hafifledi. Aslında bu kadrodan çok daha iyi bir futbol ve farklı skor bekliyorduk. Zorlandığımız anlar oldu. Kaleci Mert’in kurtarışları takımı diri tuttu. Son anlarda baskıyı kıramadık. Rakip takımı fazla denilecek sayıda pozisyona soktuk. Bursa’da oynayacağımız Hırvatistan karşılaşmasının çok daha farklı bir atmosferde geçeceği biliniyor. İyi rakiplere karşı güzel bir oyun oynadığımız çok maçlara tanıklık ettik. Ermenistan’la kıyaslanmayacak bir rakip olan Hırvatistan karşısına yüksek motivasyonla çıkacağız. Salı akşamı kaliteli bir maç olacak. Alacağımız galibiyet grupta liderlik şansımızı da çok yükseltecektir.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Levent Tüzemen (Sabah): Kuntz, tercihlerine ve oyun anlayışına bakınca staj yapmaya gelen hocalara benziyor. Alman teknik adamın hâlâ bir oyun planını oturtamayıp "Yap-Boz" biçimi arayışlara girmesi şaşkınlık yaratıyor. Bu sezon Bundesliga'da Dortmund formasını 28 maçın 25'inde ilk 11 olarak giyen Salih Özcan'ı düşünmemek Kuntz adına tam bir akıl tutulmasıydı. Savunmayı Çağlar-Merih- Ozan gibi tek hamleli ve topla oyuna çıkma konusunda başarısız olan oyunculardan kurmak büyük hataydı. 
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Ermenistan'a karşı Orkun Kökçü'nün attığı gole kadar mahkum oynadık. Kanatları kullanamadık. Cenk Tosun hiç yoktu. Cengiz Ünder ise egoist yapısıyla hücumları öldürdü. Sık hücuma çıkan Onur ve Ferdi hem iyi oynadılar, hem de çok çalıştılar. Salih Özcan girdikten sonra Milli Takım orta alanda rahatladı, savunmamız da nefes aldı. Salih mükemmel pozisyon alan, basit oynayan, rakiple top arasına vücudunu çok akıllı koyan tam bir görev adamı. Salih sayesinde Hakan da Orkun da oyuna ağırlıklarını koydu.Kerem'in oyuna girmesi kanatlara hareketlilik getirdi ve Ermeni savunmasının dengesini bozdu. Özellikle Enes'in çabuk pasıyla önünde bulduğu topu Kerem kaleciye fazla yaklaşmadan akıllı bir vuruşla gol yaptı ve Milli Takım'ın geri dönüşünü sağladı. Kaleci Mert tecrübesi ve önemli kurtarışlarıyla arkadaşlarına güven verdi.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Kuntz değişiklikleri ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Tercih ettiği 11 Ermenistan'a üstünlük kuramadı. Gerçek şu; Kuntz'un hocalık bilgisi bence yeterli değil. Ancak Hamit Altıntop arkasında duruyor. Hırvatistan'a karşı 3'lü savunma oynamak intihar olur. Çağlar'ın yanında çok faul yapan Ozan Kabak oynamaz.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Reha Kapsal (Fotomaç): Avrupa Şampiyonası başlangıcında istesek bu kadar güzel bir gruba düşemezdik. İlk maçı bizden seviye olarak çok altlarda olan Ermenistan ile dışarıda oynamamız önemli bir avantajdı. Alacağımız bir galibiyetle turnuvaya moralli başlamamız çok önemliydi. Tabii bu düşünceler hep teoride... Saha içinde pratiğe dökecek, organize edecek kişi teknik direktörümüz Stefan Kuntz'dur. Böylesine zayıf bir ülke takımına karşı yine anlamsız üçlü dizilişle oyuna başladık. Top ayağımızdayken yerleşmiş savunmaya karşı hücum edemedik. Kalemizde golü de gördük. Kimin ne yapacağı belli olmayan içgüdüsel bir oyun ve şansımızın da yaver gitmesiyle Orkun'un attığı golle devreye 1-1 girmeyi başardık. İkinci yarıda Kuntz kendi yaptığı hatadan dönerek Kerem ve Salih'i de oyuna aldı.
  • Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

    Saha içinde pozisyonuna uygun oyuncularla 4-3-3 sistemine geçmemiz, İkinci golü atan Kerem'in de bütün hücum aksiyonlarında yer almasıyla Kuntz kendi kendini tekzip etti. Çıkardığı yanlış formasyon ve oyuncular ilk yarının çöpe atılmasına yol açtı. Saha içinde özellikle ilk yarıda dinamik bir takımımız olmadığı gibi oyun planımız, şablonlar, prensipler, bir yıla yakan A Milli Takımı çalıştıran Kuntz'un oyun anlamında hiç elinin değmediğinin net göstergesiydi. 5 takımın yer aldığı, 8 maç oynamayacağımız ve ilk 2'nin çıkacağı çok kolay bir grupta Kuntz'un göstereceği performans daha ilk maçta herkesin kafasında soru işaretleri bırakmaya yetti de arttı bile… Belki Ermenistan'ı yendik ama aynı sorunlar devam ederse Hırvatistan maçı bizim açımızdan tam bir felaket olabilir.

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