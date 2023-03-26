Ermenistan-Türkiye maçı yazar yorumları

Ozan Kabak topu bizim ağlara gönderdiğinde, rakibe 'acaba' duygusunu verdik. İkinci kez gole yaklaştıklarında da yine Ozan'ın kaptırdığı top sonrasında gelen bir atak vardı. Kendi kalecisinin alacağı topu taca gönderdiğinde artık Ozan'ın bizim defansın 'zayıf halkası' olduğu kesinleşti. Bir rakibi kontrol edecektik, bir de Ozan'ı... Kuntz ikinci yarıda doğru hamleler yaptı. Hesapları tutmuyor zaten maç başlarken. 'Neden üçlü oynadın, neden dörtlüye döndün?' diye sorulacaktır. Bir şeyler söyler elbette ama böylesine sıkışık oynanacağı belli bir maçta, "yetenekli orta sahalar" yerine iki forveti seçmesi zaten belli bir ezberin ürünü.