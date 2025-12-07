Ernest Muçi'den Beşiktaş maçı yorumu: Benim adıma işler iyi gidiyor!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından karşılaşmada Bordo-mavililerin 2 golünü de kaydeden Ernest Muçi, açıklamalarda bulundu.

"BENİM ADIMA İŞLER İYİ GİDİYOR"

Sonraki haftadaki Beşiktaş maçı için konuşan Muçi, "Takımımla gurur duyuyorum. Sezonun en son deplasmanlarına çıktık belki. Bu 3 puan bizim için büyük bir 3 puan olacak. Bu galibiyet bizi bir sonraki maç için daha aç olmaya itiyor. Benim adıma işler iyi gidiyor. Bunlar beni daha sıkı çalışmaya itiyor. Daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorum. En önemli şey devamlılığı sağlayabilmek." dedi.