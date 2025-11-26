Ernest Muçi: Şampiyonluk için bütün imkanlar var

Ernest Muçi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir deplasmanında 4-3 kazanan bordo-mavili takımda attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan bordo-mavili oyuncu, sözlerine karşılaşmada sakatlanarak ameliyat olan Edin Visca'dan başlayarak "Edin Visca, burada en yakın olduğum arkadaşlarımdan birisiydi. Ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede onu tekrar aramızda görmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını vurgulayan Muçi, "Bizim adımıza lig zirvesinde tepede kalabilmek, arayı açmamak için önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. İyi bir galibiyet aldık. Antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Tüm maçlarımıza aynı hızla çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"OYNADIĞIM HER KULÜPTE BASKI VARDI" Muçi, kendisinden beklentinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağına ilişkin "Oynadığım her kulüpte beklentiler vardı. Hep büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklentiler vardır ama beni etkilemiyor çünkü hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha sonrasında doğal olarak işlerin gelişeceğini düşünüyorum. Burada iyi bir ortam var ve ben de işime odaklandım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz. İşime odaklanarak en iyisini yapmak için mücadele gösteriyorum." değerlendirmesini yaptı. Takımda rekabet ortamının bulunduğunu anlatan Muçi, şöyle devam etti: "Rekabet ortamı her zaman güzeldir. Tüm takım kaliteli oyunculardan kurulu. Antrenmanlarımız dahi rekabet halinde geçiyor. Herkes takıma faydalı olmaya çalışıyor. Gol sonrası taraftarlarımızın videolarını da gördüm ve çok mutlu oldum. Onları öyle görmek bizi de ayrıca mutlu ediyor. Trabzonspor'da iki aylık bir süreç geçirdim. Adaptasyon sürecim her geçen gün daha iyiye gidiyor. Artık ailem de yanımda. Bu da şehire ve kulübe adaptasyon sürecimi olumlu etkiliyor. Benim yapmam gereken maçlara ve antrenmanlara odaklanmak en iyisini verebilmek. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Adaptasyon sürecim gayet hızlı ve iyi gidiyor."