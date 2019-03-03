Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, lider takıma karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Kalelerine çok fazla pozisyon vermediklerini ifade eden Bulut, "Gol yediğimiz bir penaltı var. Penaltı pozisyonu da bence tartışılabilir. Benim de yorumum farklı, iyi net okuduğumuz zaman... Bence penaltı verilmese de kimse bir şey söylemez çünkü ikili mücadele var." değerlendirmesine bulundu.

Hakem konusunda çok fazla konuşmayacağını çünkü hiçbir şeyin değişmediğini vurgulayan Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Rakip, ayağında topu çok iyi tutan bir ekip. Biraz daha az hata yapmış olsaydık oyun kurmak da daha farklı olabilirdi. Kalemizde fazla bir pozisyon yoktu. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Bazı futbolcularımız göstermeleri gereken performansları gösteremediler. Bireysel hataları çok yaptık. Sonuçta futbol hatalar üzerine kurulu. Önümüzde Sivasspor maçı var. İyi hazırlanıp oradan iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz."