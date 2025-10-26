Habertürk
        Erol Bulut'tan mağlubiyet açıklaması! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Erol Bulut'tan mağlubiyet açıklaması!

        Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Durumumuz zor. Bunun içinden çıkması gereken de biziz. Bunu ben ya da futbolcularım tek başımıza başarmayacağız. Bunu birlikte başarmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 17:40 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:40
        Erol Bulut'tan mağlubiyet açıklaması!
        Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında 4-0 mağlup oldukları RAMS Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki Gaziantep maçında olduğu gibi golü yedikten sonra takımın uyandığını belirtti.

        Golü yedikten sonra tepki göstermeye çalıştıklarını ifade eden Bulut, çok basit ve bireysel hatalar yaptıklarını kaydetti.

        Hataları yapacakları çalışmalarla minimuma düşürmek istediklerini aktaran Bulut, "Elimizdeki futbolcu kalitesini yukarıya çekmeye çalışıyoruz. O da kolay olmuyor. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Orada da eksikliklerimiz var. Ana sorun çok basit. Bireysel hatalar ve maçın başında uyanmamız gerekirken gol yedikten sonra, yani geç uyanıyoruz." dedi.

        Kırmızı kart gördükten sonra oyunun kendileri için daha da zorlaştığını anlatan Bulut, "Mağlup olduk. Çalışarak, futbolcularla bireysel çalışmalar yaparak, daha fazla analiz yaparak takımı daha iyi bir konuma çekmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Bir gazetecinin, "Antalyaspor'da geçen maçlarda forma giyen forvet oyuncularını bu maçta oynatmadınız. Bu bir mesaj mı?" şeklindeki sorusuna Bulut, "Mesajı kim nasıl almak istiyorsa öyle alacak. Ben antrenmanda çalışkanlığı, isteği, arzuyu görüyorum. Ona forma veriyorum." yanıtını verdi.

        Üst üste maçlar kaybedildiğinde takımın güven olarak da sahaya çıktığında tedirginlik yaşayabildiğine dikkati çeken Bulut, "Durumumuz zor. Bunun içinden çıkması gereken de biziz. Bunu ben ya da futbolcularım tek başımıza başarmayacağız. Bunu birlikte başarmamız lazım. Doğrular yaparak başarmamız lazım. Birlikte yürümemiz lazım. Kafalar başka yerde olduğunda, düşünceler farklı olduğunda o başarıyı elde edemeyiz." şeklinde konuştu

        Maçların kaybedilebileceğini ama nasıl kaybedildiğinin önemli olduğunu dile getiren Bulut, "Savaşılır, formanın hakkı verilir maç kaybedilir sorun yok. Mücadele etmezsem o zaman benim için sorun olur. Genel sorunumuz bireysel hatalar. En ufak hatada rakip bizi cezalandırıyor ama biz rakibi istediğimiz gibi cezalandıramıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

