Erol Bulut'tan mağlubiyet açıklaması!

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında 4-0 mağlup oldukları RAMS Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki Gaziantep maçında olduğu gibi golü yedikten sonra takımın uyandığını belirtti.

Golü yedikten sonra tepki göstermeye çalıştıklarını ifade eden Bulut, çok basit ve bireysel hatalar yaptıklarını kaydetti.

Hataları yapacakları çalışmalarla minimuma düşürmek istediklerini aktaran Bulut, "Elimizdeki futbolcu kalitesini yukarıya çekmeye çalışıyoruz. O da kolay olmuyor. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Orada da eksikliklerimiz var. Ana sorun çok basit. Bireysel hatalar ve maçın başında uyanmamız gerekirken gol yedikten sonra, yani geç uyanıyoruz." dedi.

Kırmızı kart gördükten sonra oyunun kendileri için daha da zorlaştığını anlatan Bulut, "Mağlup olduk. Çalışarak, futbolcularla bireysel çalışmalar yaparak, daha fazla analiz yaparak takımı daha iyi bir konuma çekmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.