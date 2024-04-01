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        Haberler Spor Futbol İngiltere Erol Bulut'un takımı Cardiff City deplasmanda kazandı! - Futbol Haberleri

        Erol Bulut'un takımı Cardiff City deplasmanda kazandı!

        İngiltere Championship'in 40. haftasında Cardiff City deplasmanda Coventry'i 2-1 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:24
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        Erol Bulut'lu Cardiff deplasmanda kazandı
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        İngiltere Championship 40. hafta karşılaşmasında Cardiff City deplasmanda Coventry'i 2-1 mağlup etti.

        Cardiff City'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Liam Kitching (KK), Coventry'nin golünü 22. dakikada Ellis Simms kaydetti.

        Cardiff City bu galibiyetle puanını 56'ya çıkartırken, Coventry ise 60 puanda kaldı.

        Cardiff City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Hull City'i konuk ederken, Coventry'i de evinde Leeds United'ı ağırlayacak.

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