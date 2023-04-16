İstanbulluların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı konserini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel bestelediği '100 Yılda Yüz Akıyla' marşıyla açan Erol Evgin, gecede; Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından başlayarak, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte kazandığı Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimleri’ne uzanan tarihi yolculuğunu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sundu.