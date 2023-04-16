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Erol Evgin, '100 Yılda Yüz Akıyla' turnesine başladı

Erol Evgin, '100 Yılda Yüz Akıyla' adlı turnesine İstanbul TİM Show Center’da gerçekleşen konseriyle başladı 

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  • Erol Evgin, '100 Yılda Yüz Akıyla' turnesine başladı

    Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği '100 Yılda Yüz Akıyla' isimli turnesinin startını geçtiğimiz akşam İstanbul TİM Show Center’da gerçekleşen konseriyle verdi.
  • Erol Evgin, '100 Yılda Yüz Akıyla' turnesine başladı

    İstanbulluların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı konserini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel bestelediği '100 Yılda Yüz Akıyla' marşıyla açan Erol Evgin, gecede; Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından başlayarak, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte kazandığı Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimleri’ne uzanan tarihi yolculuğunu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sundu.
  • Erol Evgin, '100 Yılda Yüz Akıyla' turnesine başladı

    Sanatçının konserini izleyenler arasında; Suna Keskin, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Murat Evgin, Ahmet Eren, Cem Eren, Tuncay Özilhan, Emine Özilhan, Oğuz Çarmıklı, Nilgün Çarmıklı da vardı.
  • Erol Evgin, '100 Yılda Yüz Akıyla' turnesine başladı

    Erol Evgin '100 Yılda Yüz Akıyla' Konser Programı
    • 23 Nisan 2023 Pazar... TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi
    • 26 Nisan 2023 Çarşamba... Adana 01 Burda PGM Sahne
    • 29 Nisan 2023 Cumartesi... İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
    • 4 Mayıs 2023 Perşembe... Antalya Açıkhava Sahnesi
  • Erol Evgin, '100 Yılda Yüz Akıyla' turnesine başladı

    Sanatçı; Ankara, Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnesinin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, dernekler aracılığıyla, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilerin eğitimine bağışlayacak.

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