Adı okuduğu sınıfa verildi 0:00 / 0:00

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Erol Evgin, "Erol Evgin Salonu" adı verilen çok amaçlı dersliğini açılışı için İstanbul Erkek Lisesi yönetimi ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Evgin, dersliğe öğrencilerin hep bir ağızdan söylediği 'Söyle Canım' isimli şarkısı eşliğinde girdi.

"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDINIZ" Duygu dolu anlar yaşayan ünlü isim, "Beni çok duygulandırdınız. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Erol Evgin, ayrıca okul müdürü Hüseyin Sarı’ya, adı verilen dersliğe asılmak üzere kendi yaptığı bir tabloyu hediye etti.

"YARI BABAYDI BENİM İÇİN" Öte yandan Erol Evgin'in evli ve iki çocuk babası ağabeyi Arif Hikmet Evgin, geçtiğimiz şubat ayında yaşamını yitirmişti.

Cenazede konuşan Erol Evgin, "Benden 14 yaş büyük ağabeyimdi. Yarı babaydı benim için. Hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Gençlik yıllarımda yolumu aydınlatmıştır. Ailemizin en büyüğüydü. Rahatsızlığı vardı. Uzun süre bakım süreci geçirdi. Hastanede kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" demişti.