Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Erol Evgin nikâh tazelemeye çağırdı - Magazin haberleri

        Erol Evgin nikâh tazelemeye çağırdı

        Erol Evgin, Çankaya Belediyesi tarafından yapılan Prof. Dr. Türkan Saylan Nikâh Salonu'nun açılışında Ankaralılar ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nikâh tazelemeye çağırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserini arka arkaya söylediği 'Sevdan Olmasa' ve 'Rüya' isimli şarkılarıyla açan Erol Evgin, izleyenlere, "Hoş geldiniz" dedikten sonra, "Çağdaş Türk kadınının simgesi Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının bir nikah salonunda da yaşayacak olması büyük bir değerbilirlik" ifadelerini kullanarak, Saylan’ı andı.

        NİKÂH TAZELEMEYE ÇAĞIRDI

        Erol Evgin, geceye katılan sevenlerine seslenerek, "Sevgili Ankaralılar; artık bu güzel salonda nikâh tazelersiniz” sözleriyle, güldürdü.

        Gece Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, Erol Evgin’e çiçek takdiminin ardından hep bir ağızdan söylenen 'Sevdan Olmasa' şarkısı ile son buldu.

        "Pantolon ve ayakkabının topukları '70'ler' diyor"
        "Pantolon ve ayakkabının topukları '70'ler' diyor"
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erol Evgin
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!