Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Türk müziğinin yaşayan en önemli bestecilerinden Erol Sayan’ın beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Akay, ünlü bestecinin durumunun çok ağır olduğunu da ifade ederek dua istedi. Aynı zamanda Erol Sayan’ın ‘Sevmeyi Çok Denedim’ isimli bestesinin söz yazarı olan Onur Akay, "Kadehinde Zehir Olsa Ben İçerim Bana Getir, Bir Dünya Yarattım Yalnız İkimiz İçin, Kalbe Dolan O İlk Bakış, Sen Gözlerimde Bir Renk gibi çok sayıda unutulmaz şarkının bestekârı Erol Sayan, geçirdiği beyin kanaması nedeni ile dün akşam saat 22:30 sularında hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda olan ve durumunun çok ağır olduğunu öğrendiğim değerli hocamız, bu gece acil ameliyata alınıyor.Ramazan ayına girdiğimiz bu mübarek günlerde dualarınızı eksik etmeyin. ‘Sevmeyi Çok Denedim’ isimli bestesinin söz yazarı olmaktan şeref duyduğum Erol Sayan hocamıza, acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaparak Erol Sayan’la yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

EROL SAYAN KİMDİR?

Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu’nun Araç kazasında dünyaya geldi ve 1961 yılında Ankara Radyosu’nun açtığı sınavı kazanarak repertuar şefliğine atandı. Türkiye’nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ ’de 1967 yılında kurdu. Musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla, makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmaları yaptı. ‘Kadehinde Zehir Olsa’ gibi milyonların diline marş olmuş ve pek çok insanın anılarında yer etmiş çok sayıda bestesi vardır. Aşkın Tuna, Taner Şener, Turgut Yarkent, Halil Soyuer, Onur Akay, İlkan San ve Mustafa Sevilen gibi ünlü isimlerin şiirlerini besteleyen Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda repertuar ve bu göreve paralel olarak da ODTÜ’de Türk musikisi dersleri verdi.