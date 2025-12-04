Errick McCollum: Türk basketbolu, en üst seviyede olmayı hak ediyor

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Errick McCollum açıklamalarda buldundu.

Galatasaray, Fenerbahçe Beko, Karşıyaka ve Anadolu Efes formalarıyla Türkiye'de yıllarca mücadele eden McCollum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NBA Avrupa projesinin çok ciddi bir şekilde geliştiğini aktararak, "NBA'in olduğu yerde çok ciddi bir ürün vardır. NBA, işleri gerçekten çok profesyonelce yürütüyor. Gerçekten çok iyi organize oluyorlar. İyice düşünmeden bir işe kalkışmıyorlar. Gerekli bilgileri ve verileri önceden toplamış oluyorlar. Önceden araştırmalarını yapıyorlar. Bir yerde NBA'in adı varsa, o proje başarılı olur. Gerekli altyapı ve paraya sahipler. ABD'de neler yaptıklarını görüyoruz. Piyasayı çok iyi biliyorlar." dedi.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın NBA Avrupa projesinde olması gerektiğini vurgulayarak, "NBA Avrupa projesinin başarılı olması için birkaç önemli takımı bünyelerinde bulundurmak zorundalar. Galatasaray, özel bir kulüp. Bu ligin öncü olmasına katkı sağlayacak bir kulüp. Projenin gelişmesi için zamana ihtiyaçları var. Basketbol Avrupa Ligi'nin de bu seviyeye gelmesi zaman almıştı. Avrupa Ligi, şu anda 26. yaşına geliyor. Bir zamanlar insanlar, Avrupa Ligi projesinin çılgınca olduğunu düşünüyordu. Şimdi geldiği seviyeye bakın. Bence benzer şey NBA Avrupa projesi için de olacak. İki organizasyon arasındaki fark ise NBA'in daha fazla kaynağa, paraya ve bağlantıya sahip olması. NBA, takımları arkasına aldığında Avrupa'yı kontrol edebilir. Bu durum hemen olmaz. Bu organizasyon, zamanla gelişip itibar kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

NBA Avrupa projesinin oyuncuların ilgisini çekebileceğini aktaran ABD'li oyun kurucu, "Bu çok ciddi bir proje. Bu projenin biraz zamana ihtiyacı var. Hemen olacak bir iş de değil. Zamanla gelişecek ve itibar kazanacaklar. Büyük hayran kitlelerini, kaynakları ve parayı arkalarına aldıklarında bu işi başaracaklar. Çok büyük oyuncuları bu lige çekecekler. Düzgün bir şehrin takımı, iyi bir paraya çok kaliteli oyuncuları kadrosuna katabilir. İyi bir hayran kitlesi de televizyon ve pazarlama gelirlerine büyük katkı sağlar." diye konuştu.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDEKİ HEDEFLER Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki hedeflerine değinen McCollum, "Genç oyunculara sahibiz. Türkiye'deki basketbola alışmış ve sürekli gelişmeyi amaçlayan oyuncuları kadroda bulunduruyoruz. Bu sezon ligde ilk 4'te yer almak istiyoruz. Bu sayede play-off turunda ev sahibi avantajını yakalamak istiyoruz. Türkiye Kupası için de benzer hedefimiz var. Diğer taraftan biliyoruz ki bu, bir süreç. Bu sürecin anahtarı da adım adım ilerlemek. Basketbolda en iyi döneminizi ekim ayında yaşamak istemezsiniz. Çünkü belki sonrasında düşüş yaşayabilirsiniz. Aşama aşama ilerlemek istersiniz. Böylece nisan ve mayıs aylarında en formda dönemimizi yaşayabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Ligin çok iyi bir seviyede olduğunu dile getiren McCollum, "Çok iyi yerli oyuncular var. Yabancı oyuncu sınırlaması da var. Bu durum da takım içinde iyi bir rekabet oluşturuyor. Ligi bu kadar iyi yapan şeylerden biri de çok iyi Türk oyuncuların olması. Bunun yanında 7 yabancı oyuncu oynatabilmemiz de kaliteyi etkiliyor. Bu da size iyi bir rekabet sunuyor. Herkes Türkiye ve İspanya liglerini karşılaştırıyor. İspanya'da yabancı oyuncu limiti var. İspanya'daki çoğu oyuncu, pasaportu olduğu için oynuyor. Avrupa pasaportları olduğu için ABD'li oyuncular gibi kısıtlamaya da girmiyorlar. ABD'li oyuncuları kısıtladığınızda rekabet de azalmış oluyor. Bu sayede İspanyol oyuncular daha güvende hissediyor. İki ABD'li dışında her oyuncunun Avrupa pasaportu olmak zorunda. Türkiye'de bu durum yok ve bu da büyük rekabete yol açıyor." diye konuştu. Türkiye ligindeki takımların çok başarılı olduğunu dile getiren McCollum, "Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda çok başarılı işlere imza atıyor. Beşiktaş'ın da bu organizasyonda iyi işler yaptığını görebiliyoruz. Fenerbahçe Beko da temposunu buldu. Çok iyi pas oyunu oynuyorlar. Anadolu Efes, şu anda formda olmasa da iyi bir geçmişe sahip. Başantrenör Ergin Ataman ile şampiyonluk yaşamışlardı. Galatasaray da geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Bu ligde sadece 1-2 başarılı takım yok. Çok farklı takımların mücadelesini görebiliyorsunuz. Hepsi de mücadele ettiği kulvarlarda başarılı olabiliyor." dedi.

"YARIŞTIĞIMIZ KULVARLARDA İLK 4'TE YER ALABİLECEK KALİTEDEYİZ" FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine değinen 37 yaşındaki oyuncu, "Her zaman daha iyiye gitmek zorundayız. Buradaki bazı gençler, ilk defa bu kadar büyük bir kulüpte oynuyor. Ayrıca bazıları ilk defa haftada 2 maça çıkıyor. Bence büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yarıştığımız kulvarlarda ilk 4'te yer alabilecek kalitedeyiz. İyi bir pozisyon elde edip, saha avantajını almak istiyoruz. Eşleşmelerimiz de önemli. Şampiyonlar Ligi'nde doğru eşleşmeyi sağlarsan, sağlıklı kalırsan ve en iyi basketbolunu oynarsan, çok büyük bir fark oluşturursun. Biz de kendimizi geliştirip, şampiyonluğu kazanmayı hedefliyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tabii ki kolay değil. Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. En iyi döneminizi en doğru zamanda yaşamalısınız. Ben, çok uzun süredir basketbol oynuyorum. Bunun ne kadar zor olduğunun farkındayım ama bu takımın gerçekten potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu. "İNSANLARDAN, YEMEKLERİNDEN VE KÜLTÜRÜNDEN DOLAYI TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM" McCollum, Türkiye'yi çok sevdiğini aktararak, şunları söyledi: "İnsanlarından, yemeklerinden ve kültüründen dolayı Türkiye'yi çok seviyorum. Burada ailemle birlikte çok rahat hissediyorum. İnsanların bana ve çocuklarıma olan yaklaşımlarını çok seviyorum. Ne zaman kızımı veya oğlumu bir yere götürsem, bize aileden biriymişiz gibi davranıyorlar. Bizi kucaklıyorlar. Tanımadığımız insanlar, bize selam verip, çocuklarımıza ilgi gösteriyor. Bu aile atmosferi ve sevgisi benim için çok özel. ABD'de böyle şeylerle pek fazla karşılaşamıyorsunuz. Orada bazen insanlar size ve çocuklarınıza karşı çok fazla cana yakın olmuyor. Bazen bu ırk sorunlarından da kaynaklanabiliyor. Siyahi olsun, beyaz olsun, Türk veya ABD'li olsun, burada bütün çocuklara sevgi gösteriyorlar. Aynı zamanda çocuklarım, burada iyi bir eğitim de alabiliyor. Çocuklarım, burada çok rahat." Türkiye'de forma giymekten mutluluk duyduğunu aktaran tecrübeli basketbolcu, "Buradaki basketbol, çok üst seviyede. Kariyerimi böylesine saygın bir yerde sürdürmem benim ve ailem için harika. Burada oynadığım için çok rahat hissediyorum. Hiç endişe duymadım veya strese girmedim. Ailemin güvende olduğunu biliyorum. Ailem, burada ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bu yüzden ne zaman Türkiye'den ayrılsam sonrasında yeniden bu ülkeye dönüyorum." şeklinde konuştu.