G.O.R.A. filminin unutulmaz karakteri Erşan Kuneri'nin dizisi, son yılların en çok ilgi gören yapımlarından biri oldu. Dijital medya platformu Netflix'te yayınalanan dizinin 2. sezonuna ilişkin yapımcısı ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz'dan müjdeli haber geldi...