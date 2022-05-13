Geçtiiğimiz hafta fragmanı yayınlanan Erşan Kuneri dizisi için nefesler tutuldu. Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ezgi Mola gibi usta oyuncuları yer aldığı Erşan Kuneri; Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. İşte dizinin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...