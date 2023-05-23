Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Ersin Onay hayatını kaybetti - Magazin haberleri
ABONE OL

Ersin Onay hayatını kaybetti

Ünlü piyanist ve eğitmen Prof. Ersin Onay, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Fazıl Say da yayınladığı mesajla Onay'a veda etti

Ersin Onay hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Piyanist ve eğitmen Prof. Ersin Onay'dan acı haber geldi. Onay'ın 74 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Acı haberi Ersin Onay'ın 1973 - 1983 arasındaki eşi Gülsin Onay duyurdu. Onay, yaptığı açıklamada, "Ersin Onay'ı kaybetmişiz... Ülkemizin değerli müzik insanı, piyanist, eğitimci, oğlum Erkin Onay’ın babası Ersin Onay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, sabırlar dilerim... Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Prof. Ersin Onay'ın cenazesi, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda defnedilecek.

instagram

"DEĞERLİ BİR HOCA, DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI"

Fazıl Say da Ersin Onay'ın vefatıyla sarsıldı. Üzüntüsünü dile getiren Say, Onay'a, "Ersin Onay’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. 1980’lerde konservatuvarımızın dekanlığını yapmıştı, sonra Bilkent müzik bölümünün kurulmasında çok emek verdi. Değerli bir hoca, değerli bir sanatçıydı. Işıklarda uyusun" sözleriyle veda etti.

Fotoğraflar: Instagram

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri
MAGAZİN Gülümsemekle yetindi
Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı!
MAGAZİN Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı!
Derya Balta'dan duygulandıran Hilal'li paylaşım: Sırada el ele koşmak var - Magazin haberleri
MAGAZİN "Sırada el ele koşmak var"
Yalı Çapkını'nın Pelo'su yazı erken getirdi! Buçe Buse Kahraman'ın bikinili pozlarına binlerce beğeni geldi!
MAGAZİN Yalı Çapkını'nın Pelo'su yazı erken getirdi!
Erkan Petekkaya sezonu açtı - Magazin haberleri
MAGAZİN Sezonu açtı! Gazetecileri selamladı...
EGO'nun Begüm'ü Derya Beşerler'in eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Meğer ünlü grubun solistiyle evliymiş!
MAGAZİN EGO'nun Begüm'ü Derya Beşerler'in eşini görenler ...
Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi
MAGAZİN Kariyer rekorunu kırdı
Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı - Magazin haberleri
MAGAZİN Evlilik planı kaldığı yerden devam ediyor
Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri
MAGAZİN 3 nesil bir arada
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!
MAGAZİN Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.