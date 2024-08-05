Paris Olimpiyat Oyunları'nda Ersu Şaşma 5. oldu! Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, nereli?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde bu sezonki en iyi derecesi yaparak 5'nci oldu. İlk olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılan ve 10'uncu olan Ersu Şaşma, atletizm tarihinde sırıkla atlamada ilk Avrupa madalyasını ülkemize kazandırdı. Peki, "Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Ersu Şaşma biyografisi...
Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde 5.85m'lik atlayışıyla Olimpiyat 5'ncisi oldu. Milli atlet Ersu Şaşma, gösterdiği başarılı performansla Paris Olimpiyatları'nda finale kadar yükselme başarısı gösterirken, hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, " Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Ersu Şaşma'nın hayatı ve kariyeri...
ERSU ŞAŞMA OLİMPİYAT 5'İNCİSİ OLDU!
Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde bu sezonki en iyi derecesi olan 5.85m'lik atlayışıyla Olimpiyat 5'ncisi oldu.
Final yarışmasına 11’inci sırada başlayan milli atlet Şaşma, 12 sporcuyla madalya için mücadele etti. Şaşma, finalde 5.50 ve 5.70’lik yükseklikleri ilk haklarında rahat geçti. 5.90’lık derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi Ersu Şaşma, 5.80’lik yüksekliği de ilk hakkında geçerek sıralamada avantaj sağladı.
Çıta yüksekliği 5.85’e çıktı ve Ersu, bu yüksekliği de ilk hakkında geçti. 5.90’lık çıta yüksekliğinde ise 7 sporcu madalya mücadelesi verdi. Bu yükseklikte 3’er hakkı olan 3 sporcudan biri olan Ersu Şaşma, bu yüksekliği geçemedi ve ikinci hakkını pas geçti.
Ersu Şaşma madalya için çıtayı 5.95’e çıkardı. Bu yükseklikte iki hakkı olan milli atlet Şaşma, ilk hakkında başarılı olamadı. İkinci hakkında da başarılı olamayan Ersu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 5’inci olarak tamamladı.
ERSU ŞAŞMA KİMDİR?
Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Tokyo 2020 Olimpiyatları sporcusu sırıkla atlama Türkiye rekortmenidir. 2016 yılında atletizm sahnesine giriş yapan Şaşma, o günden itibaren yükselişini sürdürdü. 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'na 6 ay kala kıran Şaşma, son haftada 5.80 atlayarak vize aldığı Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Genç atlet, Olimpiyat Oyunları'nı da dokuzuncu olarak noktaladı.
Tokyo'dan sonra da çıkışını sürdüren Şaşma, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanmıştır. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Paris Olimpiyatları vizesini 2023 yazında kırdığı 5.90'lık Türkiye rekoru derecesiyle cebine koydu.
ERSU ŞAŞMA BAŞARILARI
2018 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında bronz madalya,
2019 yılında Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında bronz madalya,
2020 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,
2021 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,
Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası yarışlarında 5.80m atlayarak Türkiye rekorunu kırmış ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidiş kotasını elde etmiştir.
2021 yılı Temmuz ayında U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazanmıştır.
2020 Yaz Olimpiyatlarında finale kalmış ve 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçmiştir. Finalde 5.70m atlayarak Olimpiyat 10'uncusu olmuştur.
2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmiştir. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90'lık atlaşıyla büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik dereceyle bronz madalya.