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Ersun Yanal, Habertürk'e konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'a özel açıklamalar yaptı. Yanal, istifa iddialarıyla ilgili, "Ben Fenerbahçe'ye bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden Fenerbahçe'den ayrılayım. Görev süremden de anlaşılacağı üzere benim en büyük hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır" dedi

Ersun Yanal

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'a özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçı öncesi konuşan Yanal'ın sözleri şöyle:

- Hocam bu önemli maç öncesinde herkes kadroyu konuşuyor. O oynayacak, bu oynamayacak. Ve sürekli devam eden bir gençler oynamalı söylemi var. İmza değişiklik görecek miyiz?

Evet önemli bir maç. Tıpkı Fenerbahçe formasıyla çıkılan tüm maçlar gibi. İstekli, dirençli ve sonuç odaklı bir Fenerbahçe izletmeyi amaçlıyoruz. Herkes bilsin ki Fenerbahçe her maçta olduğu gibi bu maça mevcut en iyi, en hazır ve en ideal kadrosuyla çıkacaktır. Bu imza söylemi son dönemde şahsıma yapılan eleştirilerin üstü kapalı bir anlatımı. İmzadan kasıt genç oyuncuların takıma apar topar entegrasyonu ise bu konularda konuşan herkesin fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmalarının gerektiğini düşünüyorum. Zira medya ve basın organlarında adı geçen bu futbolcuların bir kısmı sakat, bir kısmı da teknik ve psikolojik olarak hazır değiller. Ersun Yanal için imzalar hep teferruat olmuştur. Ben birileri Ersun Yanal imza attı desinler diye o gencecik çocukları fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmadıkları bir yükün altına sokmam. Onları kaybetmeyi göze alamam. Zira onlar benim hedef sezonumun vazgeçilmezleri olacaklar. Bu konuda kim ne derse desin kararlılığım tamdır.

- Fenerbahçe ligde kötü durumda ve haliyle bu durum kimseyi mutlu etmiyor. Acil eylem planınız var mı? Taraftar ne zaman mutlu olacak?

Evet oynadığımız futboldan ve bulunduğumuz yerden ben de çok mutlu değilim. Taraftar sonuna kadar haklı. Ancak sonuçlar seçimlerle, seçimlerse seçeneklerle ilgilidir. Kısacası mevcut kadro yapılanmamızın çok dirençli, üst düzey bir iki maç dışında etkili sonuçlar alamadığı bir gerçektir. Bundan sonraki amacımız kiralık, sözleşmesi biten kısacası Fenerbahçe aidiyetleri süre açısından belirli olmayan bir kadro yapılanmasıyla bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır. Mevcut kadronun Fenerbahçe'ye sağlayacağı katkı, ortaya koyacağı mücadele ve alacağı sonuçlar ancak önümüzdeki sezon için referans olacaktır. Bugün eleştirilen bazı tasarruflarımız ve bazı oyuncuları daha fazla görmek adına sunduğumuz fırsatlar aslında hep önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına yöneliktir.

- Bu hafta içerisinde Sayın Başkan Ali Koç ile bir görüşmeniz oldu. Ve bu görüşmenin istifanızla ilgili olduğu ileri sürüldü. Bu doğru mu hocam? Özel olmazsa nasıl geçti görüşme?

Fenerbahçe Başkanı bu konuda bir açıklama yaptıktan sonra bu sorunun hala tartışılıyor olmasını yerinde bulmuyorum. Sayın Ali Koç, çok büyük bir Fenerbahçelidir ve büyük sorunlarla mücadele ediyor. Bu sorunların tamamen futbol takımına ve sportif başarıya bağlanmasını doğru bulmuyorum. Zira kendisi Fenerbahçe'nin 3- 4 maçını değil, geleceğini kurguluyor. Biz de bu konularla ilgili konuştuk, dertleştik. İstifayla ilgili sorunuza gelince ben Fenerbahçe'ye bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden Fenerbahçe'den ayrılayım. Görev süremden de anlaşılacağı üzere benim en büyük hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır.

Ancak bütün bunlara rağmen Fenerbahçe taraftarının tercihi ve düşüncesi tarafımdan her zaman önemli ve önceliklidir. Unutulmaması gereken husus kendim dahil Fenerbahçe'ye kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğim konusundaki taraflılığımdır. Bununla birlikte Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakacak kadar bu kulüpten ve bu camiadan uzak değilim.

- Hocam son olarak taraftara ne söylemek istersiniz?

Fenerbahçe kazanmaktan başka yolu olmayanların yeridir. Özellikle başkanına ve Fenerbahçe'ye kendini ait hisseden her değere sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Başta Sayın Başkan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen tüm sporcuların bu desteği hak ettiğine inanıyorum. “FENER OL”mamız gereken dönemlerde sonuçlardan bağımsız olarak hepimizin olduğumuzun ve olmamız gerektiğinin unutulmaması ümidiyle tüm Fenerbahçelilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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