Fenerbahçe'de gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi... Beşiktaş derbisinde 3-0'dan 3-3'ü yakalayan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal’dan oyuncularına ikaz geldi.

Derbiyi kazanmadıklarını ifade eden Yanal, "Sadece bir puan aldık. Evet öz güven kazandık, kimliğimizi bulduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Ama galip gelmedik. Hala hedeflediğimiz noktada değiliz” dedi. Beşiktaş maçının geride kaldığını vurgulayan Yanal, “Henüz başardığımız bir şey yok. Önümüzde birbirinden zorlu maçlar var. İkinci yarının en iyi çıkış yapan takımlarından Rize’yi misafir edeceğiz. Sahamızda kazanmak zorundayız” sözleriyle oyuncularını uyardı.

Rize’ye yönelik hazırladığı detaylı analizleri oyuncularına anlatan Yanal, özellikle savunma oyuncularından bireysel hatalara

son vermelerini istedi.