Süper Lig'de hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Fenerbahçe, küme düşme tehlikesini zaman zaman hissetse de Kasımpaşa ve Akhisar galibiyetleriyle puanını 40 yapıp 10. sıraya kadar çıkarak rahat bir nefes almıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kalan 2 haftada gençlere şans vereceği konuşulsa da böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Yanal, kalan 2 haftada da ideal kadrosunu sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı toplantıda öğrencilerinden kesinlikle "Lig bitti" gözüyle bakmamalarını isteyerek son 2 haftayı da galibiyetle geçmeleri gerektiğini söyledi. Yanal'ın "Alt sıralardaki mücadele tüm zorluğu ile devam ederken sezonu tamamlamış gibi bir tutum içerisine girmemiz söz konusu olamaz. Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında rakiplerimizin durumu ne olursa olsun hedefimiz 3 puan" dediği öğrenildi.