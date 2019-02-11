Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolculardan Roman Neustadter ile birlikte UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

ERSUN YANAL: ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE İLE DİRENCİMİZ OLACAK

İyi bir takımla oynayacağız. Avrupa'da hep üst sıralara oynayan bir takım. Güçlü bir takım. Biz de bunun için analizlerimizi yaptık. Gücünü teknikle birleştirmeye çalışan ve bundan faydalanan bir takım. Yeni transferleri var. Biz de Fenerbahçe'yiz. Kadıköy'deki gücümüz tartışılmaz. Güzel bir maç olacak. Vefekar taraftarımız biz en çok yardıma ihtiyacımız olduğu zaman dahi yalnız bırakmadılar. Bu maçta stadı dolduracaklardır. Çok farklı bir Fenerbahçe ile rakibe karşı direncimiz farklı olacak. Bu iki aşamalı bir oyun. Bunun ikinci aşaması Rusya'da her ikisini doğru oynayan kazanacak. Fenerbahçe'nin bulunduğu durum bunu göstermese de bizim burada gösterebileceğimiz bir motivasyonumuz var.

Slimani çok çaba sarf ediyor, umarım onun için iyi şeyler olur. Alper çok ağır bir sakatlıktan çıktı. Şu anda iyi ve oynamaya hazır.

Bu kadrodan seçmek durumundasınız. Bu bize bir zorluk yaşatmıyor, sonuçta bu bizim kadromuz. Alper'den başlayayım, Alper kötü bir sakatlık geçirdi ama şuan iyi. Evet bir liste yapıldı, 3 kişi eklendi. Gerçekler bunlar. Bunlar için 'böyle olmalıydı, şöyle olmalıydı'nın yeri değil. Biz de bunun maziretine sığınmadan oynayacağız. Ben bunu hiçbir zaman mazaret olarak görmüyorum. Fenerbahçe'nin durumunu çömeldiğinde büyük bir sıçramanın olacağı bir konum olarak değerlendiriyorum.

"HAKEMLER FUTBOLUN DIŞINDA OLMALI"

Türkiye'de futbol en çok sevilen branş. Bence hakemler futbolun dışında olmalı. Yarın Fransız hakem maçı yönetecek ve büyük ihtimalle maçtan sonra onu konuşmayacağız. Biz hakemleri bir şekilde futbolun içinde tutmayı başarıyoruz ve maalesef bunu yapıyoruz.

Biz hazırız. Elbette Zenit de hazır. Onlar bir ritimden çıkmadılar. Onların takım seçme ve takımı daha fazla sayıda bulundurma imkanı bize göre daha fazla. Yine bizim artımız taraftarımız. Onların eksisi ise bu taraftarlara karşı oynayacak olmaları.

Ben hiçbir zaman futbolun dışında bir şey konuşmak istemiyorum. Aslında hakemler futbolun içinde ama dışında olmalılar. Şu anda bir kaos var mı? Yanlışlıkla kimseyi kırmadan ceza almadan ufak tefek sorularla gitmek gerekiyor. Bu durumdan siz memmun musunuz? Kararlar adil mi? Kararlar nasıl değerlendiriliyor? Bunları açıklar mısınız? Atama kuralları bi sisteme göre mi yapılıyor ? Herkesin bir hakemi mi var ? Madem bu duruma getirdiniz bununla ilgili bir açıklama gerekmiyor mu? Herkesin evet dediği şeye bazıları hayır diyor? Haber alma kaynakları bunları değerlendiriyor mu? Birileri diyor ki evet bu atılması gerekiyor. Hoca diyor ki oyuncun 'F.ck Off' diyor . Bir diğer maçta bağıran adam ise atılmıyor. Gerçekten bunları çok merak ediyorum. Şu anda puanlama sistemi de kaldırıldı. Bu nasıl yapılıyor bunları kim değerlendiriliyor?

Bütün teknik adamlar bir şeyler yapıyor. Az ya da çok çalışır ama bunlar hakemde nasıl yapılıyor merak ediyorum? Ben bu işi pilotluğa benzetiyorum. Pilot her zaman sınavlara giriyor fakat hakemler giriyor mu? Üzgünüm burada bir hakemi yerden yere vurmaktansa doğru sorularla doğru yerlere ulaşmalıyız. Hepimiz korunmalıyız. Hepimizin ürettiği değerli insanlar onlar. Sizin de en çok tartışma noktasıysa birisi çıkıp bunu açıklamalı.

Hakem hataları artmışsa bunu gündem de taşımak adına ben burada Fenerbçe adına bir şeyler yapmalıyım. Bu benim futbola olan sevgimden dolayı olmalı. Bir oyuncu arka arkaya aynı faulü yapıyorsa ve bu aklanıyorsa ve aynısı farklı yerlerde oluyorsa bu bir yetenek sorunudur. Nasıl ben eleştiriyorsam, ben buna saygı duyuyorum. Elbette eleştireceksiniz. Ama biz hakemlerle ilgili bir cümle söyleyince ceza yiyoruz. Ben kimseyi kişisel olarak suçlamıyorum. Burada sistemin hatası bu. Eğer suçsa bu evet, ben suç işledim. Sonra gerginlikler futbolun önüne geçiyor. Ülkemizde yüzde kaç VAR'a gidildi? Diğer Avrupa'daki ülkelerde kaç VAR'a gidildi? Biz de neredeyse kıdemli hakemler var. Sistem neye göre çalışıyor. Öğrenmeye hakkımız yok mu? Siz sorun bakalım bunu. Türkiye'de futbola zarar veriyoruz. Türkiye'de futbolu kirletiyoruz.

Arkadaşlar aynı geminin içerisindeyiz. Ben rakip takımın teknik direktörüyle görüşüp tatilde yapabiliriz. Hiç kimse birbirinin öcüsü değil. Benim çok iyi olduğum hakem arkadaşlarım da var. Düştüğümüz duruma bakın. Kültür ve yönetim etkin faktördür. Olimpiyatlarla ilgili 2 alan vardır. Bunlar için çalışmak zorundayız.

Harun çok iyi kadroda. Herhangi bir problem kalmadı. Victor Moses yetenekli bir futbolcu. Her mevkide hemen hemen oynadı şu anki kullandığımız mevkii dışında kullanmayı düşünmüyoruz. Şimdilik kanatta görev vermeyi düşünüyoruz.

NEUSTADTER: GELECEĞİMİ BİLMİYORUM

Fenerbahçe'deki geleceğimi bilmiyorum şu an önemli olan yarınki mücadele. Zenit iyi bir takım. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bireysel anlamdan yetenekli oyunculardan kurulu. Zor bir karşılaşma olacak bizim için. Yüksek kaliteli oyunculardan kurulu. Bizim ligimizin 2. yarısı başladı, Zenit ise uzun süredir maça çıkmıyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Onların nasıl oynayacaklarını ve ne istediklerini biliyoruz. Özellikle uzun topların önemli olacağını düşünüyorum. Uzun bir santfrorları var Dzyuba. Ona uzun top atacaklar dönen toplar çok önemli olacak.

Biz ritmimizi yakalamış durumdayız. Onlar hazırlık dönemindeler. Resmi maçlarla hazırlık maçları her zaman farklıdır. Bizim için en büyük avantaj bu.