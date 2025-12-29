Ertuğrul Doğan: Amacımız Türkiye Kupası'nı yeniden müzemizde görmektir

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk yarısına ilişkin kulüp dergisine yaptığı değerlendirmede, bordo-mavili ekibin sahaya yansıttığı mücadele ruhunun planlı kadro yapılanmasının bir sonucu olduğunu vurguladı. Teknik direktör Fatih Tekke ile devre arası takviyelerinin görüşüldüğünü belirten Doğan, amaçlarının Türkiye Kupası’nı yeniden kazanmak olduğunu söyledi. Başarının, emeğin hakkını savunarak ve eşit yönetim ilkesiyle kazanılması gerektiğini dile getiren Doğan, ligin eninde sonunda temiz rekabet zeminine kavuşacağına inandığını ifade etti.

‘TRABZONSPOR HER ZAMAN BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜPTÜR’

Başkan Doğan, sezon başında atılan adımların takım karakterinin zeminini oluşturduğunu belirterek, kulübün büyük hedeflerini planlı bir yapı üzerine inşa etme sorumluluğuyla hareket ettiğini söyledi. Doğan, “Trabzonspor her zaman büyük hedefleri olan, bu hedefleri planlı bir yapı üzerine inşa etmeyi görev sayan bir kulüptür. Bu yıl yola çıkarken de böyle baktık meseleye; Doğru planlama, doğru insan kaynağı, doğru futbol aklı. Gençlerin enerjisini tecrübelilerin yol göstericiliğiyle bir araya getiren bir kadro kurduk. Şu an ortaya çıkan tablo bu kararın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor” dedi.

REKLAM ‘OYUNUN RUHUNU HER SANİYEDE DİRİ TUTAN BİR TAKIMIMIZ VAR’ Ligde oyunun her anına yayılan mücadele karakterinin camiaya gurur verdiğini ifade eden Doğan, iç saha ve deplasman ayrımı gözetmeksizin ortaya konan direncin Trabzonspor’un tarihsel kimliğiyle örtüştüğünü belirtti. Doğan, “Mücadeleyi bütün anlara yayan, oyunun ruhunu her saniyede diri tutan bir takımımız var. Bu yaklaşım Trabzonspor’un tarihsel kimliğine de yakışıyor. Taraftarımızın benimsediği, tribünlerin kalbini hızlandıran o karakterli oyun yeniden varlığını hissettiriyor” diye konuştu. ‘TRABZONSPOR’UN HEDEFİ HER ZAMAN BÜYÜK KUPALARA UZANAN O YOLÜ YÜRÜMEKTİR’ Teknik direktör Fatih Tekke’nin saha içi müdahaleleri ve oyuncu yönetimiyle bu yükselişte kritik bir rol üstlendiğini kaydeden Doğan, sezon ilerledikçe artan uyumun kaliteyi de yukarı taşıdığını söyledi. Doğan, “Bu noktada teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin payı oldukça büyük. Oyuncularımızı tanıma biçimi, doğru müdahaleleri, anlık değişimlere uyumu, takımı bir bütün haline getiren en önemli unsurlardan biri. Sezon ilerledikçe takım içindeki uyumun artmasıyla birlikte sahaya yansıyan kalite de her hafta daha yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz ve yolun sonundaki konumumuzu hep birlikte göreceğiz. Ancak Trabzonspor’un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan o yolu yürümektir. Bu kulübün genlerinde başka türlüsü yoktur” ifadelerini kullandı.

REKLAM ‘AMACIMIZ TÜRKİYE KUPASI’NI YENİDEN ŞEHRİMİZDE GÖRMEKTİR’ Devre arası transfer çalışmalarına da değinen Doğan, takvimin ötesinde planlanan bir hazırlık süreci yürütüldüğünü, hocayla ihtiyaçların değerlendirildiğini ve yapılacak hamlelerde önceliğin takım kimyasını koruyacak profiller olacağını dile getirdi. Türkiye Kupası’nda gruplara kalınmasının sezonun önemli eşiklerinden biri olduğunu ifade eden Doğan, kupanın yeniden Trabzon’a getirilmesi hedefinin sürdüğünü belirterek, “Türkiye Kupası’nda ilk aşamayı geçip gruplara kalmamız da sezonun önemli başlıklarından biridir. Amacımız bu kupayı yeniden müzemizde görmektir. Trabzonspor adına her kulvar bir sorumluluktur, her hedef ulaşılması gereken bir merhaledir” dedi. ‘FUTBOLU GÖLGELEYEN HER UNSUR BU OYUNDAN UZAKLAŞTIRILACAKTIR’ Başkan Doğan, Türk futbolunda gündemi meşgul eden tartışmaların sahadaki rekabetin önüne geçmemesi gerektiğini belirtirken, Trabzonspor’un adaletli mücadele çizgisinin değişmediğini söyledi. Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Elbette ülkede futbolun etrafında farklı tartışmalar sürüyor. Ancak Trabzonspor’un durduğu yer de her zaman nettir. Kurulduğumuz günden bugüne adaletin ve tertemiz rekabetin yanında olduk. Bizim için başarı, kirli alanlardan güç devşirmeden, sahadaki emeğin hakkını arayarak kazanılır. Türk futbolunun geleceğinin daha güçlü bir zemine oturması için adil yönetimlerin varlığı şarttır. Sahaya çıkan her takım eşit mesafede yönetilmeli, hak edenin karşılığını alabildiği bir organizasyon kurulmalıdır. Bazı hakemlerin görevini hakkıyla yapmak yerine imtiyaz dağıtan bir anlayışa yönelmesi, futbolumuzun en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumdadır. Fakat şuna inanıyorum. Bu lig er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacaktır. Futbolu gölgeleyen her unsur da bu oyundan uzaklaştırılacaktır.”