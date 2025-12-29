Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Amacımız Türkiye Kupası'nı yeniden müzemizde görmektir - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Amacımız Türkiye Kupası'nı yeniden müzemizde görmektir

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili ekibin sahaya yansıttığı karakterin, planlı kadro yapılanması ve doğru futbol aklının doğal sonucu olduğunu vurguladı. Devre arası transfer çalışmalarına ilişki Doğan, takvimin ötesinde planlanan bir hazırlık süreci yürütüldüğünü, hocayla ihtiyaçların değerlendirildiğini ve yapılacak hamlelerde önceliğin takım kimyasını koruyacak profiller olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Amacımız kupayı yeniden müzemizde görmektir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk yarısına ilişkin kulüp dergisine yaptığı değerlendirmede, bordo-mavili ekibin sahaya yansıttığı mücadele ruhunun planlı kadro yapılanmasının bir sonucu olduğunu vurguladı. Teknik direktör Fatih Tekke ile devre arası takviyelerinin görüşüldüğünü belirten Doğan, amaçlarının Türkiye Kupası’nı yeniden kazanmak olduğunu söyledi. Başarının, emeğin hakkını savunarak ve eşit yönetim ilkesiyle kazanılması gerektiğini dile getiren Doğan, ligin eninde sonunda temiz rekabet zeminine kavuşacağına inandığını ifade etti.

        ‘TRABZONSPOR HER ZAMAN BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜPTÜR’

        Başkan Doğan, sezon başında atılan adımların takım karakterinin zeminini oluşturduğunu belirterek, kulübün büyük hedeflerini planlı bir yapı üzerine inşa etme sorumluluğuyla hareket ettiğini söyledi. Doğan, “Trabzonspor her zaman büyük hedefleri olan, bu hedefleri planlı bir yapı üzerine inşa etmeyi görev sayan bir kulüptür. Bu yıl yola çıkarken de böyle baktık meseleye; Doğru planlama, doğru insan kaynağı, doğru futbol aklı. Gençlerin enerjisini tecrübelilerin yol göstericiliğiyle bir araya getiren bir kadro kurduk. Şu an ortaya çıkan tablo bu kararın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor” dedi.

        REKLAM

        ‘OYUNUN RUHUNU HER SANİYEDE DİRİ TUTAN BİR TAKIMIMIZ VAR’

        Ligde oyunun her anına yayılan mücadele karakterinin camiaya gurur verdiğini ifade eden Doğan, iç saha ve deplasman ayrımı gözetmeksizin ortaya konan direncin Trabzonspor’un tarihsel kimliğiyle örtüştüğünü belirtti. Doğan, “Mücadeleyi bütün anlara yayan, oyunun ruhunu her saniyede diri tutan bir takımımız var. Bu yaklaşım Trabzonspor’un tarihsel kimliğine de yakışıyor. Taraftarımızın benimsediği, tribünlerin kalbini hızlandıran o karakterli oyun yeniden varlığını hissettiriyor” diye konuştu.

        ‘TRABZONSPOR’UN HEDEFİ HER ZAMAN BÜYÜK KUPALARA UZANAN O YOLÜ YÜRÜMEKTİR’

        Teknik direktör Fatih Tekke’nin saha içi müdahaleleri ve oyuncu yönetimiyle bu yükselişte kritik bir rol üstlendiğini kaydeden Doğan, sezon ilerledikçe artan uyumun kaliteyi de yukarı taşıdığını söyledi. Doğan, “Bu noktada teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin payı oldukça büyük. Oyuncularımızı tanıma biçimi, doğru müdahaleleri, anlık değişimlere uyumu, takımı bir bütün haline getiren en önemli unsurlardan biri. Sezon ilerledikçe takım içindeki uyumun artmasıyla birlikte sahaya yansıyan kalite de her hafta daha yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz ve yolun sonundaki konumumuzu hep birlikte göreceğiz. Ancak Trabzonspor’un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan o yolu yürümektir. Bu kulübün genlerinde başka türlüsü yoktur” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ‘AMACIMIZ TÜRKİYE KUPASI’NI YENİDEN ŞEHRİMİZDE GÖRMEKTİR’

        Devre arası transfer çalışmalarına da değinen Doğan, takvimin ötesinde planlanan bir hazırlık süreci yürütüldüğünü, hocayla ihtiyaçların değerlendirildiğini ve yapılacak hamlelerde önceliğin takım kimyasını koruyacak profiller olacağını dile getirdi. Türkiye Kupası’nda gruplara kalınmasının sezonun önemli eşiklerinden biri olduğunu ifade eden Doğan, kupanın yeniden Trabzon’a getirilmesi hedefinin sürdüğünü belirterek, “Türkiye Kupası’nda ilk aşamayı geçip gruplara kalmamız da sezonun önemli başlıklarından biridir. Amacımız bu kupayı yeniden müzemizde görmektir. Trabzonspor adına her kulvar bir sorumluluktur, her hedef ulaşılması gereken bir merhaledir” dedi.

        ‘FUTBOLU GÖLGELEYEN HER UNSUR BU OYUNDAN UZAKLAŞTIRILACAKTIR’

        Başkan Doğan, Türk futbolunda gündemi meşgul eden tartışmaların sahadaki rekabetin önüne geçmemesi gerektiğini belirtirken, Trabzonspor’un adaletli mücadele çizgisinin değişmediğini söyledi. Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Elbette ülkede futbolun etrafında farklı tartışmalar sürüyor. Ancak Trabzonspor’un durduğu yer de her zaman nettir. Kurulduğumuz günden bugüne adaletin ve tertemiz rekabetin yanında olduk. Bizim için başarı, kirli alanlardan güç devşirmeden, sahadaki emeğin hakkını arayarak kazanılır. Türk futbolunun geleceğinin daha güçlü bir zemine oturması için adil yönetimlerin varlığı şarttır. Sahaya çıkan her takım eşit mesafede yönetilmeli, hak edenin karşılığını alabildiği bir organizasyon kurulmalıdır. Bazı hakemlerin görevini hakkıyla yapmak yerine imtiyaz dağıtan bir anlayışa yönelmesi, futbolumuzun en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumdadır. Fakat şuna inanıyorum. Bu lig er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacaktır. Futbolu gölgeleyen her unsur da bu oyundan uzaklaştırılacaktır.”

        ‘TRABZONSPOR DURUŞUNDAN GÜÇ ALAN BİR CAMİADIR’

        Camiadaki birlik duygusu ve şehrin kulüple kurduğu bağa değinen Başkan Doğan, “Trabzonspor duruşundan güç alan bir camiadır. Bugün sahada ortaya koyduğumuz enerji, tribünlerde hissedilen birlik duygusu ve şehrin takımıyla kurduğu bağ bize büyük bir yol gösteriyor. Bu yürüyüş, inancın ve emeğin birleşmesiyle daha da büyüyecek. Sezonun ilerleyen dönemlerinde birlikte çok daha güçlü anlara tanıklık edeceğiz. Çünkü bu kulüp umudu her zaman diri tutmanın ve hedefe yürürken bir an bile tereddüt göstermemenin adıdır. Trabzonspor’un yolculuğu sürüyor. Ve biz bu yolun her adımında daha yüksek bir ışığa doğru ilerliyoruz” ifadelerinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Aralık 2025 (Libya Heyetini Taşıyan Jetin Düşme Sebebi Ne?)

        Libya uçağının karakutusu bulundu. Teknik arıza mı, başka bir neden mi? Libya heyetini taşıyan jetin düşme sebebi ne? Havada mı yoksa düşünce mi parçalandı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları