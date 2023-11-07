Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe maçı hakeminin takipçisi olacağız Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçı ve bu hafta oynayacakları Konyaspor müsabakasına dair bir açıklama yaptı ve geçen haftaki hakemlerle ilgili verilecek kararın takipçisi olacaklarını dile getirdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Konyaspor karşılaşması için taraftara çağrıda bulunan Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız.

Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz.

İnanıyoruz ki; sizlerin coşkusu ve desteğiyle birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız.

Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park'a bekliyoruz.

Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur."