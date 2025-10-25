Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı!

Trabzonspor’un 59. olağan genel kurul toplantısı, Kadir Özcan Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda divan üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporuyla denetleme kurulu raporu okundu.

UZUN YILLARINI TRABZONSPOR'A VERENLERE PLAKET

Toplantı divan üyeliğine hak kazanan üyelere belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti. Ayrıca genel kurulda, divan üyeliğinde 45. yılını dolduran Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Celal Ataman, eski asbaşkanlardan Besim Kahraman ve Necip Yücesan’a plaketleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Başkan Ertuğrul Doğan tarafından takdim edildi. Ayrıca üyelikte 35. yılını dolduran üyelere de plaket verildi.

MAHMUT ÖREN: "TRABZONSPOR ARTIK SADECE SAHADA DEĞİL, PROJELERİYLE DE GÜÇLÜ OLMALI"

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavililerin geleceği için mali disiplinin ve sürdürülebilir projelerin önemine vurgu yaptı. Ören, "Geçmişte yüksek bedellerle alınan birçok futbolcudan ne mali ne de sportif anlamda kazanç elde edemedik. Trabzonspor’un oyuncu yetiştiren ve ekonomik değer oluşturan kimliğine dönmeliyiz. Kulübümüz artık sadece sahada değil, mali disiplini ve projeleriyle de güçlü olmalıdır. Bu anlayış Trabzonspor’un yarınlarını güvence altına alacaktır" dedi.

"TFF’Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Mahmut Ören, Trabzonspor’un son dönemde yaşadığı hakem hatalarına da tepki göstererek, "Trabzonspor’un yaşadığı hakem kıyımları futbolun adalet duygusunu zedelemiştir. Bu hatalar artık tesadüf değil sistematik hale gelmiştir. Futbolun adil kalması adına Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.