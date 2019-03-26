Ertuğrul Gazi kimdir soruları sıkça araştırılıyor. Ertuğrul Bey, 13.yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin hayatı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin oluşmasında büyük bir önem taşıyan Ertuğrul Bey, 1188 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Süleyman Şah, annesi Hayme Hatun'dur. Sungur Tekin, Gündoğdu Tündar (Dündar) adlarında 3 kardeli vardır. 93 yıl yaşayan Ertuğul Bey, tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun’un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk’a kavuştu. Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Bey’e küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakmıştı.

9. asırda Ertuğrul Gazi’nin ataları Moğol istilası üzerine Buhara ve Semerkant üzerinden Horosan bölgesine yerleştiler. 11. asırın ikinci yarısında Selçuklular ile birlikte Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya Van Gölü’nün batısında yer alan Ahlat’a ulaştılar. Daha sonra buradan Anadolu'ya göç ettiler.

Ertuğrul Gazi ve kardeşleri babalarının ölümü üzerine ihtilafa düştü. Annesi Hayma Ana ve küçük kardeşi Dündar Bey'i yanına alan Ertuğrul Gazi 444 çadırlık aşiretiyle Sürmeliçukur yöresine göç etti. Daha sonra Ankara’ya gelerek Karacadağ’a yerleşti. Abileri Sungur Tekin ve Gündoğdu ise eski yurtları olan Horasan’a döndü. Erzurum-Sivas arasında yer alan Yassı Çimen'de Selçuklular ve Harezmşahlar arasındaki savaşta Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayılar Selçuklu safında yer almışlar ve Harezmşahlar’ın yenilmesini sağlamışlardır.

Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıları bu savaştaki hizmetlerinden dolayı ödüllendirdi ve Ankara’nın batısındaki Karacadağ’ı kışlak-yaylak olarak verdi.

Ertuğrul Gazi Karacadağ’a yerleşince, Ankara ve Eskişehir arasındaki bölgede Bizanslılara karşı mücadele etti. İnegöl ve Yenişehir’e akınlar düzenledi. Ertuğrul Gazi bu akında öncü kuvvetlerin komutanı olarak Selçuklu hizmetindeydi. Ermeni derbendinde Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu zafer sonrası Sultan, Ertuğrul Gazi’yi taltif ederek Eskişehir (Sultanönü) ve çevresini dirlik olarak verdi.

Daha sonra Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad, Domaniç, Söğüt ve çevresini Ertuğrul Gazi'ye yurt olarak verdi. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt’te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti’nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, güvenliği sağladı. Ertuğrul Gazi, Bizans tekfurlarına karşı kazandığı zaferlerden dolayı "Gazi" ünvanı aldı.

Selçuklu Devleti’nin Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda Anadolu’daki Türk Beylikleri Selçuklu’dan ayrılırken, Ertuğrul Gazi vefakarlık göstermiş ve Selçuklular’a bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi’nin bu vefakarlığının neticesinde Anadolu’nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, alimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur.

Ertuğrul Gazi, döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans tekfurları ile iyi geçinip aşiretini ve idaresi altında bulunan tebaayı huzur içinde yaşattı.

ERTUĞRUL GAZİ NASIL ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey, 1299 yılında babası Ertuğrul Gazi için Söğüt'te Türbe yaptırmıştır. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.