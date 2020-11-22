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HaberlerEnerjiErtuğrul Gazi'ye Norveçli işletmeci - Haberler
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Ertuğrul Gazi'yi Wilhemssen işletecek

Havalar soğudu; doğal gaz tüketimi her geçen gün katlanarak artıyor. BOTAŞ, tüketimin zirve yaptığı kış mevsiminde arz talep dengesini sağlamak için alt yapıyı güçlendiriyor. Bu kapsamda İzmir Aliağa’da ve Hatay/Dörtyol’da Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminalleri inşa edildi. Saros Körfezi’nde üçüncü FSRU tesisinin devreye alınması için de çalışmalar başlatıldı. Diğer yandan yeni bir FSRU gemisi daha geliyor. 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisinin adı Ertuğrul Gazi. Güney Kore’de üretilen gemi, kısa süre içinde (en geç yıl sonunda) Türkiye’de olacak. Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın, geminin işletme işi için Wilhemssen’le görüştüğünü ve görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirtiyor. Wilhemssen, Norveç merkezli küresel bir denizcilik grubu olarak öne çıkıyor. Ertuğrul Gazi’nin, Hatay- Dörtyol’daki terminale konuşlanması ve buradan hizmet vermesi bekleniyor.

Ertuğrul Gazi'ye Norveçli işletmeci - Haberler
Ertuğrul Gazi'ye Norveçli işletmeci
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Türkiye’de, yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Türkiye, petrol ve doğal gaz gereksiniminin hemen hemen tamamına yakın bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden uzun dönemli sözleşmelerle doğal gaz satın alınıyor. ABD, Katar, Cezayir ve Nijerya’dan da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediliyor. LNG, kontratlar üzerinden (Katar, Cezayir gibi) ya da spot piyasadan (ABD’den) temin ediliyor. Türkiye, son 2 yıldır boru gazı ithalatını kısarken, spot piyasadan LNG ithalatını artırdı. Bu yılın özellikle ikinci ve üçüncü çeyreklerinde spot piyasada LNG fiyatları, boru gazına göre çok cazip hale geldi.

İKİ TERMİNAL HİZMETTE, ÜÇÜNCÜ YOLDA

Türkiye, önceki yıllarda ortaya çıkan arz krizlerinin önüne geçmek, kesintisiz ve sürekli gaz arzı sağlamak için yeni giriş noktaları oluşturdu. Bu amaçla biri İzmir-Aliağa’da, diğeri de Hatay-Dörtyol’da olmak üzere iki FSRU terminali inşa edildi. Saros Körfezi’nde de üçüncü FSRU tesisi için çalışmalar başlatıldı.

ERTUĞRUL GAZİ HATAY’A

Hatay-Dörtyol’daki terminale konuşlanması beklenen yeni bir FSRU gemisi daha geliyor. 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisinin adı Ertuğrul Gazi. Güney Kore’de üretilen gemi, en geç yıl sonunda Türkiye’de olacak.

BOTAŞ’ın, geminin işletme işi için görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın Wilhemssen’le görüştüğünü ve görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, “Wilhemssen, Norveç merkezli küresel bir denizcilik grubu olarak öne çıkıyor” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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