Erzincan'da taksiyle çarpışan bisikletin sürücüsü öldü
Giriş: 20 Nisan 2026 - 02:28
Erzincan'da sürücüsü henüz belirlenemeyen taksi, İzzetpaşa Mahallesi 865 Sokak'ta aynı istikamette seyir halindeki üç tekerli bisikletle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bisiklet sürücüsü Mehmet Y'nin (38) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
