Erzincan'da yaşayan motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), önceki gün gece saatlerinde kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran’ı da (33) yanına alarak, bir ay sonra nikâh masasına oturmaya hazırlandığı fotoğrafçı nişanlısı ile buluşup düğünün detaylarını görüştü.

EVE DÖNMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR Ayşenur Torunlar, 24 yaşındaydı. AA ve İHA'daki habere göre iki genç kadın, gece yarısından sonra da Ayşenur Torunlar'ın kullandığı motosikletle eve dönmek için yola çıktı. Adliye kavşağını geçen Torunlar, Kırklar Caddesi'ne girdi.

ÖN CAMA ÇARPIP YERE DÜŞTÜLER Nurten Çiftlik Taşkıran, 33 yaşındaydı. Torunlar burada Burak Ç.'nin kullandığı otomobille 450. sokak üzerinde çarpıştı. Aracın ön sol tarafına çarpan motosikletten fırlayan iki genç kız, ön cama çarparak yere düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Torunlar ve Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.