Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan haberleri: İki kuzenden geriye büyük acı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!

        Erzincan'da, 24 yaşındaki Ayşenur Torunlar ve kuzeni 33 yaşındaki Nurten Çiftlik Taşkıran, motosikletle eve döndükleri sırada Burak Ç.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. İki kuzen olay yerinde can verirken cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzincan'da yaşayan motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), önceki gün gece saatlerinde kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran’ı da (33) yanına alarak, bir ay sonra nikâh masasına oturmaya hazırlandığı fotoğrafçı nişanlısı ile buluşup düğünün detaylarını görüştü.

        EVE DÖNMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

        Ayşenur Torunlar, 24 yaşındaydı.
        Ayşenur Torunlar, 24 yaşındaydı.

        AA ve İHA'daki habere göre iki genç kadın, gece yarısından sonra da Ayşenur Torunlar'ın kullandığı motosikletle eve dönmek için yola çıktı. Adliye kavşağını geçen Torunlar, Kırklar Caddesi'ne girdi.

        ÖN CAMA ÇARPIP YERE DÜŞTÜLER

        Nurten Çiftlik Taşkıran, 33 yaşındaydı.
        Nurten Çiftlik Taşkıran, 33 yaşındaydı.

        Torunlar burada Burak Ç.'nin kullandığı otomobille 450. sokak üzerinde çarpıştı. Aracın ön sol tarafına çarpan motosikletten fırlayan iki genç kız, ön cama çarparak yere düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Torunlar ve Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİLER

        Ayşenur Torunlar ile Nurten Çiftlik'in cenazeleri, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Cami-i Kebir Camii'nde Torunlar ile Çiftlik'in naaşları, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Yeni Mezarlığa defnedildi.

        Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve vatandaşlar katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzincan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Gerçek açlık mı, duygusal kaçış mı?
        Gerçek açlık mı, duygusal kaçış mı?
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı