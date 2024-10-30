Evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk Köyü’nde meydana geldi. Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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