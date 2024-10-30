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        Evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

        ERZİNCAN merkeze bağlı Soğukoluk Köyünde oturan Ayhan Sarıkaya (46), evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 22:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 22:05
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        Evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü
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        ERZİNCAN merkeze bağlı Soğukoluk Köyünde oturan Ayhan Sarıkaya (46), evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk Köyü’nde meydana geldi. Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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