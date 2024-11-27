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        Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        ERZİNCAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:10
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        Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        ERZİNCAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yemleme çalışması başlattı. Ekipler, karla kaplı yüksek kesimlerde ve hayvanların sıkça görüldüğü alanlara yem bıraktı. Bu kapsamda, özellikle yaban keçileri, kuşlar ve diğer yaban hayvanları için uygun yemler özenle seçilerek doğaya bırakıldı.

        Doğal yaşamın korunması ve ekosistemin dengede tutulması için Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yoğun kış şartlarında yemleme faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

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