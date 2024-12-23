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        Koruma altındaki yaban keçileri, dronla görüntülendi

        MUNZUR Dağları'nda koruma altındaki yaban keçileri, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:00
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        Koruma altındaki yaban keçileri, dronla görüntülendi
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        MUNZUR Dağları’nda koruma altındaki yaban keçileri, dronla görüntülendi.

        Munzur Dağları'nda yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Görevliler, Munzur Dağları'nın Erzincan tarafından tespit edilen dağ keçilerini tek tek kayıt altına aldı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçilerinin, doğa koruma faaliyetleriyle popülasyonlarının da artmaya başladığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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