Koruma altındaki yaban keçileri, dronla görüntülendi

Munzur Dağları'nda yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Görevliler, Munzur Dağları'nın Erzincan tarafından tespit edilen dağ keçilerini tek tek kayıt altına aldı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçilerinin, doğa koruma faaliyetleriyle popülasyonlarının da artmaya başladığı öğrenildi.

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