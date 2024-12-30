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        Devrilen otobüsün kaza öncesi seyir halindeki görüntüleri ortaya çıktı

        ERZİNCAN'da şarampole devrilen, 1 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün kazadan 5 dakika önce seyir halindeyken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:45
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        Devrilen otobüsün kaza öncesi seyir halindeki görüntüleri ortaya çıktı
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        ERZİNCAN'da şarampole devrilen, 1 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün kazadan 5 dakika önce seyir halindeyken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüleri çeken sürücü “Bu otobüs Erzincan Sakaltutan mevkisinde beni solladıktan 5 dakika sonra devrilerek kaza yaptı” ifadelerini kullandı.

        Kaza, 28 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana gelen geldi. İstanbul'un Kartal ilçesinden yola çıkan, cenaze taşıdığı belirtilen ve içerisinde 35 yolcu bulunan Kartal Belediyesi'ne ait otobüs, iddiaya göre freni boşalınca şarampole devrildi. Otobüs şoförü Ali Gülmüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 27 kişi tedavi altına alındı. 21 kişinin taburcu edildiği hastanede 6 yolcunun tedavisi sürüyor.

        SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

        Diğer yandan otobüsün seyir halindeki görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Sakaltutan mevkisinde çekildiği belirlenen görüntülerde; sürücüsü sollama yapan otobüsü cep telefonuyla kayda aldı. Sürücü, o anları sosyal medya hesabından 'Kartal Belediyesi'ne ait bu otobüs Erzincan Sakaltutan mevkisinde beni solladıktan 5 dakika sonra devrilerek kaza yaptı. Çok büyük geçmiş olsun" mesajıyla paylaştı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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