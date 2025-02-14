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        Midesinden 21,39 gram metamfetamin çıktı

        ERZİNCAN'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalanırken, içlerinden 1'inin midesinden 21,39 gram metamfetamin çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:25
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        Midesinden 21,39 gram metamfetamin çıktı
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        ERZİNCAN'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalanırken, içlerinden 1'inin midesinden 21,39 gram metamfetamin çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda F.U.C., R.B.C., Ö.K. ve S.S. isimli kişilerin Erzincan'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, takibe alınıp durduruldu. Araçta yapılan aramada 16,40 gram metamfetamin geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden S.S.'nin şüpheli davranışları üzerine tomografi çekildi ve midesinde 21,39 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde doğal yollarla çıkartılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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