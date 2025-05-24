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        Boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı

        ERZİNCAN'daboğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:30
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        Boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
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        ERZİNCAN'daboğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi'nde meydana geldi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde bekçiler, görev yerlerine gittikleri esnada bir aracın trafikte sağa çektiğini fark etti. Otomobilden inen kişi, kucağındaki 8 aylık bebeğin nefes alamadığını belirterek yardım istedi. Ailenin yanına giden bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeğe müdahale etti. Bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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