Boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
ERZİNCAN'daboğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
ERZİNCAN'daboğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi'nde meydana geldi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde bekçiler, görev yerlerine gittikleri esnada bir aracın trafikte sağa çektiğini fark etti. Otomobilden inen kişi, kucağındaki 8 aylık bebeğin nefes alamadığını belirterek yardım istedi. Ailenin yanına giden bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeğe müdahale etti. Bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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