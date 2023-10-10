Erzincan Valisi Aydoğdu, üniversite öğrencileriyle yemek yedi Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pir Muhammed Bahaeddin Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pir Muhammed Bahaeddin Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre, geçtiğimiz günlerde üniversiteliler için toplu taşıma ücretlerinde yapılan indirim ile ilgili bazı öğrenciler Vali Aydoğdu'ya teşekkür edip çiğköfte yemeye davet etti.

Bunun üzerine Vali Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Pir Muhammed Bahaeddin Erkek Öğrenci Yurdu yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti,.

Burada sıraya girerek yemeğini alan Aydoğdu, öğrencilerle yemek yedi.

Öğrencilerle sohbet eden Aydoğdu, sosyal medya hesapları üzerinden, "Gençlerle Pir Muhammed Bahaeddin Yurdunda, kalpleri ısıtan bir yemek sofrasında buluştuk. Onların enerjileri, umutları ve hayalleriyle dolu gözlerine bakmak, beni kendi gençlik günlerime götürdü. Bu genç neslin yanında olmak, adeta taze bir bahar rüzgarıyla dolup taşmak gibiydi. Her zaman söylediğim gibi, gençlikle vakit geçirmek ruhu canlandırıyor ve geleceğe dair umutları taze tutuyor." ifadelerine yer verdi.