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        Erzincan'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Erzincan'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:04
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        Erzincan'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Erzincan'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kurutilek Mahallesi 2597 Sokak'taki Hasan K'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kimsenin bulunmadığı evdeki yangını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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