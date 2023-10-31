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        Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:51 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:58
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        Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Erzincan'ın Kemah ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        H.A'nın kullandığı 06 BR 7405 plakalı kamyonet, Kemah-Erzincan karayolu Çalgı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan 46 yaşındaki İbrahim B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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