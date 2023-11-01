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        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı

        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda tüm kurumların katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:00
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        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı
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        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda tüm kurumların katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Havalimanı içerisinde gerçekleştirilen deprem tatbikatına Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF), Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, UMKE, 112 sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Türk Telekom, İl Özel İdaresi, DSİ ve Türk Kızılay ekipleri katıldı.

        Tatbikatta, senaryoya göre Erzincan merkezli 7,2 büyüklüğünde 40 saniye süren bir deprem meydana geldi.

        Depremde, havalimanı terminal binası ile kule-teknik blok binalarında hasar oluştuğu, kulede bulunan personellerden birçoğu yaralandığı, terminal binasındaki bazı taşıyıcı kolonların kırıldığı, çatıda bulunan camlarda çatlakların oluştuğu, kafeterya ve çay ocağında yangın çıktığı ihbarı verildi.

        Bunun üzerine havalimanı ARFF ekibi, ilk olarak bölgeye gelerek çıkan yangına müdahale etti.

        Daha sonra JAK ekibi arama kurtarma köpeği "Ayna" ile yaralıların yerini tespit edip UMKE ekiplerini bölgeye sevk etti.

        Enkaz altındaki yaralıların tespitinin ardından kurtarma çalışması başlatıldı.

        Havalimanı katlarında bulunan yaralılar uygun araç ve ekipmanlarla bulundukları yerlerden indirilip sedye ile ambulansa konularak hastaneye sevk edildi.

        Ekipler içeride arama kurtarma yaparken dışarıda ise çadır kurulumu ile Kızılay aracılığı ile yiyecek ve su dağıtım yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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