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        Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi karla kaplandı

        Erzincan Ovası'nın ortasından geçen ve Fırat'ın en büyük kolu olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:32
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        Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi karla kaplandı
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        Erzincan Ovası'nın ortasından geçen ve Fırat'ın en büyük kolu olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

        Bölgede aralıklarla etkili olan kar, güzel manzaraları da beraberinde getirdi.

        Erzincan Ovası'nın ortasından geçen Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi de yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, nehrin bazı bölümleri buz tuttu.

        Nehrin karla kaplı çevresi dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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