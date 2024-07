Başbağlar şehitleri anıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, PKK'lı teröristlerin 31 yıl önce Başbağlar'da 33 sivili şehit ettiğini belirterek, "Burada sıkılan kurşunlar, elbette sadece buradaki köylülerimizi değil ama insanlığı, insanlığın vicdanını ve tüm milletimizi hedef aldı." dedi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Bayraktar, millet olarak her daim çok dikkatli ve uyanık olmaları gerektiğini vurgulayarak, milletin birliğini ve kardeşliğini bozmak isteyen güçlerin durmadığını ve durmayacağını belirtti.

- "Teröristlerden döktükleri kanın hesabını katbekat her an her yerde soruyoruz"

Başbağlar'da 31 yıl önce yaşanan acının hala ilk günkü gibi yüreklerinde taze olduğunu dile getiren Bayraktar, bu elim olayı bir ömür yüreklerinde hissedeceklerini ifade etti.

Ülke olarak, devlet olarak tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Teröristlerden döktükleri kanın hesabını katbekat her an her yerde soruyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar peşlerini bırakmıyor, yakalıyor ve gereğini yapıyoruz. Hamdolsun şimdi ülkemizin hiçbir yerinde teröristler adeta nefes alamıyor. Ülkemizi terör belasından tamamen kurtarmak için güvenlik güçlerimiz gecesini gündüzüne katarak büyük bir mücadele sürdürüyor. Bu terör belasını yok edene kadar da hem sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında mücadelemiz hiç durmadan büyük bir kararlılıkla devam edecek. Tabii terör, sadece canlarımızı alıp kaos çıkarmak istemiyor, esas itibarıyla onların hedefi, ülkemizin kalkınmasını, ülkemizin ileri gitmesini ve milletimizin refahının yükselmesini engellemek. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mınız liderliğinde, onun ortaya koyduğu sağlam irade, kararlılıkla ve elbette güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, içişleri bakanlığımız, jandarmamız, polisimiz, korucularımızın cesareti ve mücadelesiyle bölgeyi terörden temizledik ve bu güzel coğrafyaya huzuru tekrar getirdik."