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        Tilki, girdiği kümeste tavukları yakalayıp götürdü; o anlar kamerada

        ERZİNCAN'da bir evin bahçesindeki kümese giren tilkinin tavukları yakalayıp götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:10
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        Tilki, girdiği kümeste tavukları yakalayıp götürdü; o anlar kamerada
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        ERZİNCAN'da bir evin bahçesindeki kümese giren tilkinin tavukları yakalayıp götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.

        Yaylabaşı Mahallesi’nde dün gece Ahmet Polat'ın evinin bahçesindeki kümese aralıklara gelen tilki, 6 tavuğu tek tek yakalayıp götürdü. En son saat 04.58'de kümese gelen tilki, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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