Tilki, girdiği kümeste tavukları yakalayıp götürdü; o anlar kamerada
ERZİNCAN'da bir evin bahçesindeki kümese giren tilkinin tavukları yakalayıp götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.
ERZİNCAN'da bir evin bahçesindeki kümese giren tilkinin tavukları yakalayıp götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.
Yaylabaşı Mahallesi’nde dün gece Ahmet Polat'ın evinin bahçesindeki kümese aralıklara gelen tilki, 6 tavuğu tek tek yakalayıp götürdü. En son saat 04.58'de kümese gelen tilki, güvenlik kamerasına yansıdı.
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