Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi.

        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde faaliyet gösteren Formulaz Derneği, Erzincan ve Rize Valilikleri ile Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte 35 kişi yarıştı.

        Organizasyonda ilk olarak tahta arabaların görevlilerce yarışa uygun olup olmadıkları kontrol edildi. Yarışlar, beşer kişiden oluşan gruplar halinde 1500 metrelik parkurda gerçekleştirildi.

        Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğu anda çıkan patlama sesiyle bilinen geleneksel yöntem "Xaşattule" ile verildi.

        Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi.

        - "Bu kültür aktarımını yapmamız gerekiyor"

        Programda konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

        Tamamen doğal bir şekilde üretilen ahşap araçlarla Rize’ye has sportif faaliyetin ilk kez bu ilin dışında yapıldığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Bunun şöyle bir özelliği var: Yerelden ulusala, ulusaldan da uluslararasına atlamamız gerekiyor. Sebebi şu: Dünya, artık küçük bir ev haline geldi hatta dünya evimizin içerisindeki odaya bile sığar oldu. Onun için yerelde yaptığımız güzellikleri beraber şehirlerimize, şehirlerimizden Türkiye’ye, oradan da dünyaya tanıtmamız ve bu kültür aktarımını yapmamız gerekiyor. Sayın valimize yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir etkinliği ilk kez bu sene Erzincan'a getirdiler. Seneye başka illerimize, ondan sonra başka illerimize, belki de buradan başka bir spor dalı bütün dünyaya yayılmış olacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        - "Araçların fren tertibatları ayağımızdaki kara lastikler"

        Rize'de her sene geleneksel yarışların yapıldığını anımsatan yarışmacılardan Necati Enes Gül, "Buraya 35 yarışmacıyla geldik. Beşerli ve altışarlı gruplar halinde yarışlarımız yapıldı. Araçlarımız tamamen ahşaptan yapılmakta. Araçların fren tertibatları ayağımızdaki kara lastikler. Her şey tamamen doğal. Erzincan güzel bir yer çok, memnun kaldık." diye konuştu.

        Arif Sarı da yarışmaya Rize'den katıldıklarını belirterek, "Güzel, dik bir yolunuz var. Yarışmak için tahtadan araçlar yaptık, kontrollerimiz ve tüm çalışmalarımızı yaptık. Gerçekten güzel bir etkinlik, Erzincan’ı çok beğendik. Gelip görülmesi gereken bir yer. Biz erken geldik, 2-3 gündür buradayız. İnsanların misafirperverliği ve yöresel yemekleri çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        FormuLaz yarışları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı
        FormuLaz yarışları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı
        Türk yemeklerini dünyaya tanıtan ünlü şef, gastronominin inceliklerini öğre...
        Türk yemeklerini dünyaya tanıtan ünlü şef, gastronominin inceliklerini öğre...
        Erzincan'da çorak arazileri diktiği 35 bin ceviz fidanıyla yeşertti
        Erzincan'da çorak arazileri diktiği 35 bin ceviz fidanıyla yeşertti
        Erzincan Valiliği kentteki üniversite öğrencilerine yöresel ürünlerle kahva...
        Erzincan Valiliği kentteki üniversite öğrencilerine yöresel ürünlerle kahva...
        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ile itfaiye ekipleri kurta...
        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ile itfaiye ekipleri kurta...
        Erzincan'da aştığı hız limitini sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza
        Erzincan'da aştığı hız limitini sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza