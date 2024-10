TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzincan'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erzincan’da iş insanları ile "Alaattin Tuncay Vergi ve Özel Ödülleri" töreninde bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen toplantıda, odanın ve borsanın akredite kuruluşlar olduğunu söyledi.

Bu kuruluşların 5 yıldızlı hizmet verdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Erzincan'da odam ve borsam, ikisi de akredite beş yıldızlı hizmet veriyorlar. Bu kapsamda üyelerimize beş yıldızlı hizmet verdikleri için oda ve borsa başkanlarıma meclis üyesi kardeşlerime, genel sekreterimiz ve tüm kardeşlerimize teşekkür ederim. Odam ve borsa, üyelerinin dertlerine tercüman olmakta, sorunlarını çözmek için her türlü gayreti göstermektedir. Erzincan'ın gelişmesi ve zenginleşmesi için büyük bir azimle çalışıyorlar." diye konuştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise yeni hizmet binasına kavuşan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın önemli bir eksikliğinin giderildiğini dile getirerek, "Vermek, kolay gibi görünse de en zor iştir. Ben Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olduğuna inanıyorum. Cenab-ı Allah herkese vermeyi nasip etmiyor. Bu bence bir nasip işidir, böyle görmek gerekiyor. Mümkün olan her şekilde iyilik yapalım. Mümkün olan tüm gücümüzle, mümkün olan her yerde, mümkün olan her an, mümkün olan herkese, mümkün olduğu sürece hep iyilik yapalım." ifadelerini kullandı.